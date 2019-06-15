Одна из главных красоток мира тенниса вышла замуж: Каролин Возняцки выбрала баскетболиста









Экс-первая ракетка мира датская теннисистка Каролин Возняцки в субботу вышла замуж за бывшего баскетболиста американца Дэвида Ли, сообщает People.com. Свадьба состоялась в Тоскане (Италия). На торжестве присутствовали около 120 гостей. В качестве подружки невесты выступила теннисистка Серена Уильямс. Среди гостей свадьбы были баскетболисты Харрисон Барнс и Пау Газоль, теннисистка Ангелика Кербер и другие известные персоны. 28-летняя Возняцки и 36-летний Ли обручились в ноябре 2017 года.