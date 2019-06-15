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Одна из главных красоток мира тенниса вышла замуж: Каролин Возняцки выбрала баскетболиста

16.06.2019 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В качестве подружки невесты выступила легендарная теннисистка Серена Уильямс



Экс-первая ракетка мира датская теннисистка Каролин Возняцки в субботу вышла замуж за бывшего баскетболиста американца Дэвида Ли, сообщает People.com. Свадьба состоялась в Тоскане (Италия). На торжестве присутствовали около 120 гостей. В качестве подружки невесты выступила теннисистка Серена Уильямс. Среди гостей свадьбы были баскетболисты Харрисон Барнс и Пау Газоль, теннисистка Ангелика Кербер и другие известные персоны. 28-летняя Возняцки и 36-летний Ли обручились в ноябре 2017 года.
 
 
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В качестве подружки невесты выступила легендарная теннисистка Серена Уильямс
 
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