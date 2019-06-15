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Белорусы ждут роста цен и боятся брать кредиты

16.06.2019 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди белорусов сохраняются высокие инфляционные ожидания. Только 20,5% из них считает, что рост цен в ближайший год будет более медленным, чем сейчас. Остальные верят, что инфляция ускорится или останется такой как сейчас, пишет TUT.by со ссылкой на данные социологического исследования Нацбанка.

Две трети опрошенных убеждены, что сейчас не стоит делать крупные покупки. Примерно столько же боятся брать крупные кредиты. Также две трети опрошенных предпочитают сбережения в долларах, а не в белорусских рублях.

В опросе участвовали 2 тысячи респондентов — мужчин и женщин в возрасте от 18 лет.

В настоящее время в Беларуси ускорилась годовая инфляция и ее уровень достигает 6,2%. Больше всего подорожали продукты — на 7,1%, меньше всего непродовольственные товары — на 4,3%. Потребительские цены на платные услуги выросли на 6,9%.

 
 
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Среди белорусов сохраняются высокие инфляционные ожидания. Только 20,5% из них считает, что рост цен в ближайший год будет более медленным, чем сейчас. Остальные...
 
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