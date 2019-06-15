Около сотни служебных собак будут охранять людей во время Европейских игр

Источник материала: Аргументы и факты

Около сотни служебных собак будут нести службу во время II Европейских игр в Минске. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил главный специалист по кинологической службе главного управления командующего внутренними войсками МВД Беларуси Александр БАКУН.

По его словам, служебные собаки обладают исключительным нюхом и способны различать два миллиона запахов. Это позволит предотвратить пронос на трибуны и стадионы соревнований запрещенных веществ.

Александр Бакун отметил, что работоспособность животных постоянно проверяют. При это никто не будет заставлять их работать на износ. «Если пес устал или измотан жарой, его тут же меняют», – заверил специалист.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Ожидается, что в белорусскую столицу приедут более четырех тысяч спортсменов и десятки тысяч болельщиков.