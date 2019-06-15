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Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
Источник материала: Интерфакс
Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в воскресенье раскритиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро за то, что тот якобы заключил оборонный контракт с Россией суммой $209 млн.
"Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее дальнейшую поддержку", - утверждает он в своей записи в твиттере.
"Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий", - добавил Болтон.
Он не уточнил детали контракта, который упомянул в своем сообщении.
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Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в воскресенье раскритиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро за то, что тот якобы заключил...
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