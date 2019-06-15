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В Пуховичском районе шестой день продолжают голодовку "матери-328"
Источник материала: Партизан
К голодающим в Пуховичском районе «Матерям-328» снова приезжали врачи.
В деревне Остров Пуховичского района шестой день продолжают голодовку три активистки движения «Матери-328, передает
«Сегодня снова приезжала «скорая»: брали кровь на анализ, измеряли давление. Чиновников не было. Ничего нового за сутки не произошло. Возможно потому, что выходной», - сообщила участница голодовки . По ее словам, они не намерены прекращать акцию протеста.
С голодающими поддерживают связь и другие активистки движения «Матери-328».
Участницы голодовки требуют:
- Встречи с Лукашенко
- Гуманизации антинаркотического законодательства
- Пересмотра дел по 328-й статье
- Убрать из закона понятие «особо опасные наркотики».
- Отставки председателя Верховного суда Валентина Сукало.
- Роспуска «палаты представителей» «национального собрания».
Голодовку с аналогичными требованиями активистки проводили в прошлом году в апреле - мае. Ту голодовку они прекратили после того, как им пообещали, что «палата представителей» рассмотрит изменения в 328-ю статью Уголовного кодекса.
«Палата представителей» в этом году 13 июня приняла поправки, согласно которым нижняя граница наказаний снизилась на два года: до трех лет по 2-й части статьи и до шести лет по 3-й части.
«Мать-328» считают эти изменения недостаточными.
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К голодающим в Пуховичском районе «Матерям-328» снова приезжали врачи.
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