







«Радыё Свабода» . В деревне Остров Пуховичского района шестой день продолжают голодовку три активистки движения «Матери-328, передает





«Сегодня снова приезжала «скорая»: брали кровь на анализ, измеряли давление. Чиновников не было. Ничего нового за сутки не произошло. Возможно потому, что выходной», - сообщила участница голодовки . По ее словам, они не намерены прекращать акцию протеста.





С голодающими поддерживают связь и другие активистки движения «Матери-328».





Участницы голодовки требуют:





- Встречи с Лукашенко





- Гуманизации антинаркотического законодательства





- Пересмотра дел по 328-й статье





- Убрать из закона понятие «особо опасные наркотики».





- Отставки председателя Верховного суда Валентина Сукало.





- Роспуска «палаты представителей» «национального собрания».









Голодовку с аналогичными требованиями активистки проводили в прошлом году в апреле - мае. Ту голодовку они прекратили после того, как им пообещали, что «палата представителей» рассмотрит изменения в 328-ю статью Уголовного кодекса.





«Палата представителей» в этом году 13 июня приняла поправки, согласно которым нижняя граница наказаний снизилась на два года: до трех лет по 2-й части статьи и до шести лет по 3-й части.





«Мать-328» считают эти изменения недостаточными.