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Владимир Некляев: Такое впечатление, что Лукашенко боится белорусов

16.06.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поэт и бывший политзаключенный Владимир Некляев рассказал сайту palitviazni.info о своей жизни и работе в Швеции, а также прокомментировал кадровые изменения в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Как известно, Владимир Некляев получил двухлетнюю шведскую стипендию и уже около месяца находится в городе Лунд.

"Предложение поучаствовать в программе поступило уже давно, но никак не мог выбраться, - рассказал политик. - То садился на "сутки", то возникали какие-то другие дела. Но в конце концов, оглянувшись вокруг, я посмотрел на то, что происходит сейчас в Беларуси, за которую у меня на самом деле болит сердце, и решил использовать возможность взять политический тайм-аут, для того чтобы доделать свои дела.

А раньше просто не было времени на литературные дела. Я отдал в журнал "Дзеяслоў" первую часть романа о Янке Купале, но потом мы решили, что лучше печатать все вместе. Для этого роман пришлось переделывать, и изменение формы повлекло за собой смену содержания, а это очень большая работа. И я просто не находил дома на это времени. Поэтому это была одна из главных причин, почему я уехал в Швецию.

Кроме того, есть еще одна немаловажная причина. После того, как в декабре 2010 года меня избили силовики, после содержали в изоляторе КГБ у меня возникли проблемы медицинского характера. А в Швеции также предложили пройти медицинское освидетельствование, а медицина там на самом высоком уровне. И, кстати, абсолютно бесплатная".

Владимир Прокофьевич внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси и смену министра внутренних дел комментирует так:

- То, что Игорь Шуневич покинул пост министра внутренних дел, а на его место пришел Юрий Караев, по сути ничего не меняет. Мы имеем полицейское государство, которое остается полицейской всегда. В этом полицейском государстве одну ограду можно убрать на время проведения Европейских игр, но, когда они закончатся и начнется обычная жизнь, то ограждения возвращают.

Пока не изменится сама система, никакие частичные изменения ничего не решают. Так что у меня после кадровых перестановок в МВД не возникло каких-то надежд на лучшее. Меняются только декорации, а все остальное – абсолютно то же самое.


- Но бывший министр Игорь Шуневич был слишком одиозный...


- Да, его поведение и действия нередко вызывали вопросы, хотя я не могу сказать, что представляет собой и новый министр. Мы же тоже его не знаем, но знаем другое. Практически все министры внутренних дел Беларуси родились не в Беларуси. Шуневич - из Луганска, Караев - из Осетии ...

Можно заметить, что вообще силовое окружение Лукашенко состоит не из белорусов. Такое впечатление, что белорусский правитель то ли боится белорусов, то ли существует некое недоверие к тем людям, которые родились на этой земле.

 
 
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Поэт и бывший политзаключенный Владимир Некляев рассказал сайту palitviazni.info о своей жизни и работе в Швеции, а также прокомментировал кадровые изменения в...
 
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