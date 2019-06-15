Сарри возглавил «Ювентус», «Челси» получит за него компенсацию

Источник материала: Tut.by

Маурицио Сарри назначен новым главным тренером «Ювентуса», сообщает Sports.ru .



Фото: twitter.com/juventusfcen

60-летний итальянский специалист изъявил желание перейти из «Челси» в туринский клуб, с которым он заключил контракт на три года.

Ранее стало известно, что «Юве» заплатит за тренера компенсацию — более 5 миллионов фунтов, а Сарри будет зарабатывать в Турине 6−7 млн евро в год.

В «Челси» итальянец проработал один сезон. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, заняла третье место в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка английской лиги.

Сарри имеет опыт работы в серии «А». Ранее он возглавлял «Эмполи» и «Наполи».

В «Ювентусе» Сарри сменил Массимилиано Аллегри, который за пять лет выиграл с туринцами 11 трофеев и покинул команду по окончании сезона.