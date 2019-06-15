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Сарри возглавил «Ювентус», «Челси» получит за него компенсацию

16.06.2019 19:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маурицио Сарри назначен новым главным тренером «Ювентуса», сообщает Sports.ru.


Фото: twitter.com/juventusfcen

60-летний итальянский специалист изъявил желание перейти из «Челси» в туринский клуб, с которым он заключил контракт на три года.

Ранее стало известно, что «Юве» заплатит за тренера компенсацию — более 5 миллионов фунтов, а Сарри будет зарабатывать в Турине 6−7 млн евро в год.

В «Челси» итальянец проработал один сезон. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, заняла третье место в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка английской лиги.

Сарри имеет опыт работы в серии «А». Ранее он возглавлял «Эмполи» и «Наполи».

В «Ювентусе» Сарри сменил Массимилиано Аллегри, который за пять лет выиграл с туринцами 11 трофеев и покинул команду по окончании сезона.

 
 
Ссылка на источник 84
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Ранее стало известно, что «Юве» заплатит за тренера компенсацию.
 
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