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Абрамович пообещал новому тренеру не увольнять его в первые два года из «Челси»

16.06.2019 20:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси», сообщает Sports.ru.


Роман Абрамович. Фото: Reuters

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович позвонил 40-летнему специалисту на прошлой неделе и заверил, что даст ему не менее двух лет во главе команды, отмечает The Sunday Times.

После этого, по информации источника, Лэмпард согласился возглавить «Челси».


Фрэнк Лэмпард. Фото: Reuters

Лондонцам придется заплатить «Дерби» 4 миллиона фунтов компенсации за тренера.

В дебютном сезоне в качестве главного тренера Лэмпард вывел «Дерби Каунти» в финал плей-офф за место в премьер-лиге, где команда уступила «Астон Вилле».

В бытность футболистом Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» с 2001-го по 2014 год, трижды выиграв с командой золото английской премьер-лиги, 4 раза — Кубок Англии, по 2 раза — Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии, по 1 разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы. Лучший бомбардир в истории «Челси».

Сегодня «Челси» покинул главный тренер Маурицио Сарри. Итальянец возглавил «Ювентус».

 
 
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Лондонцам придется заплатить «Дерби» 4 миллиона фунтов компенсации за тренера.
 
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