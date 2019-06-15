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Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

16.06.2019 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главные политические заявления на неделе приходили из Бишкека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Столица Кыргызстана стала центром притяжения лидеров стран, в которых совокупно живет половина населения планеты.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества. Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Страны, входящие в ШОС. Плюс государства-наблюдатели: Афганистан, Иран, Монголия. И Беларусь. Наблюдатели не сторонние – с правом выдвигать конкретные инициативы. Которые напрямую касаются, напомним, половины населения планеты, а по сути влияют на весь мир.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Причем слово «мир» в данном контексте следует рассматривать не только в планетарном смысле, но и в значении отсутствия войны. Читай, важности обеспечения безопасности. После окончания Второй мировой планета еще не была так близка к новому глобальному конфликту, как она близка к нему сейчас. Потому главными темами нынешнего саммита стали вопросы безопасности. Безопасности политической, экономической, личной.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Шанхайская организация сотрудничества­ – это половина населения планеты. Это половина Евразии, это треть от мировой экономики. Это единственный трансконтинентальный интеграционный альянс без военно-политических амбиций, но за укрепление добрососедства и безопасности в регионе. Что созвучно с принципами международной политики официального Минска.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Опыт и потенциал ШОС позволяет говорить и предлагать миру приемлемую для всех стран модель архитектуры отношений для нашего общего дома – планеты. Поэтому такое пристальное внимание к Бишкекскому саммиту ШОС у мировых медиа. Аккредитовано полтысячи журналистов.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Такого прессинга прессы не выдержало даже оборудование пресс-центра – погас большой экран. Случайно ли? Как большая политика любит тишину и закрытые двери, так медийное сообщество – броские цитаты политиков. Автор многих из них – наш Президент. Бишкекский саммит дополнил этот список. Большой разговор о геополитике – заседание в расширенном составе началось после прибытия сюда Александра Лукашенко. Кортеж белорусского лидера завершил церемонию прибытия глав государств.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

В зал заседаний наш Президент вошел вместе с хозяином саммита Сооронбаем Жээнбековым.  По протоколу международных встреч, значит, по алфавиту. Сначала государства-члены объединения, затем страны-наблюдатели. После выступления девяти коллег – слово опытному лидеру и признанному миротворцу – Александру Лукашенко. Справедливый алфавитный порядок не плохо бы использовать и в мироустройстве. К голосу официального Минска прислушиваются и большие державы, а в речь белорусского лидера вслушиваются журналисты.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Александр Лукашенко говорит открыто о проблемах ШОС, о чём другие дипломатично умолчали, а подготовленные заранее тезисы отложены в сторону. Президенты соглашаются, журналисты – хлопают.

«Настойчивость со временем может дать свои плоды». Александр Лукашенко предложил концепцию преодоления противоречий в Евроатлантике

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Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

В составе ШОС членствуют восемь стран, четыре – со статусом наблюдателя (Беларусь – четвёртый год) и шесть – партнеры по диалогу. Наш лидер предлагает общемировой диалог. Мир перерос гегемонию глобализации.

Александр Лукашенко: «Международная система трещит по швам»

В Бишкеке – горячий диалог, а в Тегеране начинают закипать американо-иранские страсти.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Для тех, кто любит разминать руки перед бойней, необходимо из-под ног выбивать экономическую почву. Только вместе можно быть на высоте – советует Президент равнинной Беларуси.

Александр Лукашенко: «Примером этого сотрудничества могут быть Китай и Россия»

Слова и сама тональность выступления нашего Президента нашли отклик в мировой прессе. А призывы к углублению экономического сотрудничества – у коллег Александра Лукашенко. Глобальная политика зависит от экономики. Чем сытнее живут люди, тем «тоще» показатели преступности и мельче наркотрафик.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Новые пути экономического сотрудничества Александр Лукашенко ищет даже во время променада президентов. «Встречи на ногах» – формат новый, а содержание то же: вперёд, к увеличению взаимного товарооборота.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Даже на бишкекской площадке белорусский лидер устроил настоящий переговорный марафон. После Бишкекского саммита уже Минск ждёт паломничество президентов. Сначала – Шавката Мирзиёева. Но раньше узбекского президента приедет лидер Таджикистана – он любит спорт, поэтому и визит приурочен к закрытию II Европейских игр.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

О спорте и не только Александр Лукашенко говорил с Владимиром Путиным. Разговор был во всех смыслах близким. А ещё более состоятельными выдались переговоры с премьер-министром Пакистана. Специально для этого лидеры даже задержались в Бишкеке.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Аграрный Пакистан нуждается в белорусской технике и готов предложить сырье для перерабатывающей промышленности Беларуси. А наша страна – участвовать в строительстве новых предприятий в этой стране. Но сначала большая «домашняя работа». Ревизия новых направлений сотрудничества, обсуждение конкретных проектов. Задача – усилить работу по линии межправкомиссии.

Заседание и обмен визитами делегаций пройдут в ближайшие месяцы. А во время визита самого Имрана Хана в Минск лидеры утвердят дорожную карту и возьмут её на личный контроль. 

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Дерево, посаженное Александром Лукашенко в Исламабаде, должно приносить плоды.

По значимости ШОС называют «Шанхайской восьмёркой», а по равным возможностям для стран – «Шанхайской семьёй». Вот она на совместном фото.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Действительно, именно другом и братом называют китайский и белорусский лидеры даже на полях официальных саммитов. Официальная преамбула двусторонней встречи – июльский международный форум в «Великом камне» – жемчужине современного «Шелкового пути». Это значит, новые резиденты и новые инвестиции.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

Примечательная деталь на саммите: мировой лидер Си жил в доме по соседству с нашим Президентом. Беларусь действительно является окном в Европу для великого Китая. Символизмом проникнута вся эта встреча накануне дня рождения президента Китая. Но не с пустыми же руками поздравлять своего друга.

Александр Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста, продукты со своего подворья и ручку с орнаментом

Вскоре она может понадобиться для подписания новых совместных проектов. Александр Лукашенко ждет Си Цзиньпина в гости.

Мировая безопасность, экономическое сотрудничество и обмен подарками: рассказываем об итогах саммита ШОС

В древней китайской культуре есть даже свой колокол мира (это в городе Ухань), там же и башня жёлтого журавля. Поэтический символ Поднебесной. А с её высоты, образно говоря, виден и современный «Шелковый путь», и место, куда слетаются птицы мира. У нас знают, что на Полесье.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главные политические заявления на неделе приходили из Бишкека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Столица Кыргызстана стала центром...
 
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