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«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изнуряюще жаркий июнь буквально выгоняет нас из городов и поселков на природу. Будь то отпуск или просто выходные дни – отдых лучше, когда он с пользой для здоровья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Только представьте: берег озера, окруженный сосновым лесом. Вкусная еда, комфортные номера. А еще комплекс медицинских и оздоровительных процедур. Всё это – санаторий «Ружанский». Мы отправились туда, чтобы лично убедиться: отдыхать здесь здОрово и здорОво!
Утопающий в розах. Название санатория – «Ружанский» – пошло не только от поселка, недалеко от которого он находится, но и от обилия высаженных на его территории цветов. Красные, розовые, желтые, белые – сейчас самое время любоваться цветением и наслаждаться ароматом. Особая гордость директора Владимира Карпечкина.
Но розы – это, скорее, лирическое дополнение к условиям проживания и питания, а также комплексу лечебно-оздоровительных услуг, которые можно получить в «Ружанском».
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
«Наша коечная мощность – 350 койкомест, но при желании мы можем принять больше – до 400 человек»
Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Карпечкин:
«Организована целая программа для женщин»
Санаторий – это скорее про лечение и оздоровление, чем про отдых. В «Ружанском» вам помогут при заболеваниях органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани, систем кровообращения и эндокринной, при болезнях органов пищеварения. Гуляя по территории, невольно отметишь, что большинство отдыхающих – женщины.
Владимир Карпечкин:
В «Ружанском» есть установка подводного горизонтального вытяжения и криосауна
Есть в «Ружанском» и уникальная установка подводного горизонтального вытяжения. Таких на республику всего несколько единиц.
Светлана Герасимович, врач-эндокринолог 1-й категории, врач-педиатр 1-й категории ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Также в наличии нашего санатория находится криосауна. Здесь происходит дозированное воздействие кратковременное потоков ламинарного воздуха температурой -80 градусов. Это является положительным стрессом для организма.
«Добыча нашей минеральной воды происходит на территории нашего санатория»
Юлия Огнева:
Светлана Герасимович:
«Грязи не имеют аналогов – ни зарубежных, ни отечественных»
Юлия Огнева:
Светлана Герасимович:
Широкий профиль лечебно-оздоровительных услуг сужать не планируется. Но есть направление, к развитию которого в санатории «Ружанский» подойдут еще более основательно.
Владимир Карпечкин:
«Мы доступны для всех категорий граждан»
Лечение и оздоровление никак не мешает, даже способствует отличному отдыху. Специально для гостей оборудован СПА- и водно-спортивный комплекс. Два бассейна – большой и малый, аквапарк, сауны. Плюс тренажерный зал.
Кстати, посещение бассейнов и тренажерного зала входит в стоимость путевки. В нее же включены лечебно-оздоровительные процедуры, проживание и питание. Взрослых кормят пять раз в день, а детей и вовсе шесть. Причем у гостей есть выбор – можно сделать заказ из меню, а можно выбрать шведский стол.
Информацию о стоимости путевки проще всего получить на сайте санатория. Там же указаны контактные номера, позвонив по которым можно проконсультироваться дополнительно.
Михаил Герасимович, коммерческий директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Юлия Огнева:
Михаил Герасимович:
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«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?
Новости Беларуси. Изнуряюще жаркий июнь буквально выгоняет нас из городов и поселков на природу. Будь то отпуск или просто выходные дни – отдых лучше, когда он с...
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