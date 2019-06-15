ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

16.06.2019 20:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Изнуряюще жаркий июнь буквально выгоняет нас из городов и поселков на природу. Будь то отпуск или просто выходные дни – отдых лучше, когда он с пользой для здоровья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Только представьте: берег озера, окруженный сосновым лесом. Вкусная еда, комфортные номера. А еще комплекс медицинских и оздоровительных процедур. Всё это – санаторий «Ружанский». Мы отправились туда, чтобы лично убедиться: отдыхать здесь здОрово и здорОво!

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Утопающий в розах. Название санатория – «Ружанский» – пошло не только от поселка, недалеко от которого он находится, но и от обилия высаженных на его территории цветов. Красные, розовые, желтые, белые – сейчас самое время любоваться цветением и наслаждаться ароматом. Особая гордость директора Владимира Карпечкина.

Но розы – это, скорее, лирическое дополнение к условиям проживания и питания, а также комплексу лечебно-оздоровительных услуг, которые можно получить в «Ружанском».

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Санаторий «Ружанский» представляет собой на сегодняшний день современное многопрофильное учреждение, в структуре которого находится пять жилых корпусов, два лечебных корпуса, водно-спортивный комплекс, детский аквапарк. Территория, инфраструктура: спортивные площадки, детские игровые площадки, оборудованная пляжная территория, где люди могут комфортно отдыхать, загорать, принимать солнечные ванны, купаться.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Наша коечная мощность – 350 койкомест, но при желании мы можем принять больше – до 400 человек»

Юлия Огнева, СТВ:
На сколько человек рассчитан ваш санаторий?

Владимир Карпечкин:
Наша коечная мощность – 350 койкомест, но при желании мы можем принять больше – до 400 человек. То есть у нас достаточно вместительная база. Но при этом хочу подчеркнуть, что нас отличает выгодно от других санаториев: у нас корпуса разрозненно находятся на территории, поэтому даже приехав компанией, вы при определенном раскладе можете друг друга и не встретить.

«Организована целая программа для женщин»

Санаторий – это скорее про лечение и оздоровление, чем про отдых. В «Ружанском» вам помогут при заболеваниях органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани, систем кровообращения и эндокринной, при болезнях органов пищеварения. Гуляя по территории, невольно отметишь, что большинство отдыхающих – женщины.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Владимир Карпечкин:
Это неспроста. Как гинеколог, я понимаю важность вопроса, что надо уделять женщинам повышенное внимание. Мы таким путем и пошли. У нас отдельно, в стороне от людских глаз, организована целая программа для женщин, включающая в себя гинеколога, косметолога, парикмахерскую. Там же работает врач-иглорефлексотерапевт. Поэтому женщины, приезжая к нам отдыхать, они могут уделить внимание себе любимым, привести себя в порядок: прическу, маникюр, педикюр, а также поправить свое женское здоровье.

В «Ружанском» есть установка подводного горизонтального вытяжения и криосауна

Есть в «Ружанском» и уникальная установка подводного горизонтального вытяжения. Таких на республику всего несколько единиц.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Светлана Герасимович, врач-эндокринолог 1-й категории, врач-педиатр 1-й категории ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Во время процедуры происходит растяжение расстояния между позвонками, что снимает боль, спазм, снимает мышечный тонус, мышечное напряжение. Это ведет к обезболиванию.

Также в наличии нашего санатория находится криосауна. Здесь происходит дозированное воздействие кратковременное потоков ламинарного воздуха температурой -80 градусов. Это является положительным стрессом для организма.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Добыча нашей минеральной воды происходит на территории нашего санатория»

Юлия Огнева:
Санатории Беларуси также славятся своей минеральной водой. Наверняка она есть и у вас.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Светлана Герасимович:
Добыча нашей минеральной воды происходит на территории нашего санатория. Наша вода является слабой минерализации, хлоридно-натриевая-кальцевая. Также особенностью нашей минеральной воды является то, что в составе находится фтор и бром. Фтор подходит для заболеваний опорно-двигательного аппарата, укрепляет наши кости, укрепляет наши зубы. А бром регулирует работу нервной системы.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Грязи не имеют аналогов – ни зарубежных, ни отечественных»

Юлия Огнева:
Грязями вы тоже наверняка славитесь?

Светлана Герасимович:
Грязи не имеют аналогов – ни зарубежных, ни отечественных. Они широко применяются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях нервной системы и кожи.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Широкий профиль лечебно-оздоровительных услуг сужать не планируется. Но есть направление, к развитию которого в санатории «Ружанский» подойдут еще более основательно.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Владимир Карпечкин:
Из перспектив мы видим для себя такое направление, которое планируем развивать, – это реабилитационные возможности нашего учреждения. Они у нас значительные.

«Мы доступны для всех категорий граждан»

Лечение и оздоровление никак не мешает, даже способствует отличному отдыху. Специально для гостей оборудован СПА- и водно-спортивный комплекс. Два бассейна – большой и малый, аквапарк, сауны. Плюс тренажерный зал.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Кстати, посещение бассейнов и тренажерного зала входит в стоимость путевки. В нее же включены лечебно-оздоровительные процедуры, проживание и питание. Взрослых кормят пять раз в день, а детей и вовсе шесть. Причем у гостей есть выбор – можно сделать заказ из меню, а можно выбрать шведский стол.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Информацию о стоимости путевки проще всего получить на сайте санатория. Там же указаны контактные номера, позвонив по которым можно проконсультироваться дополнительно.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Михаил Герасимович, коммерческий директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Цена на путевку сформирована таким образом, что мы доступны для всех категорий граждан.

Юлия Огнева:
Вроде летний период уже в самом разгаре. Можно еще к вам приехать?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Михаил Герасимович:
Конечно, можно. Если обратитесь в наш отдел бронирования, я думаю, они с радостью подберут для вас подходящий тур. Скорей всего, в летний период это уже будет тур выходного дня. Ну и пора уже задуматься об осенне-зимнем периоде, который совсем скоро наступит, и можно еще выбрать практически любые даты и любые категории номеров.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Люди в материале: Владимир Карпечкин, Светлана Герасимович, Юлия Огнёва
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Изнуряюще жаркий июнь буквально выгоняет нас из городов и поселков на природу. Будь то отпуск или просто выходные дни – отдых лучше, когда он с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто может оперироваться бесплатно, и как попасть на приём в РКМЦ? Интервью с Ириной Абельской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика