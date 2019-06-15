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Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Крепкое здоровье – это, безусловно, счастье. Графический проект под названием «Счастье» на неделе украсил стены Республиканского клинического центра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наш корреспондент Алёна Сырова побывала на открытии и узнала, как арт-терапия помогает выздороветь.
В этот момент абсолютно все участники открытия выставки наверняка испытывают то чувство, которому и посвящен проект – самое неуловимое и непредсказуемое. Счастье. А когда датско-белорусская группа студенток задумывала работу, опрашивая окружающих, выясняя, что же делает их счастливыми, Алина, Полина и Матильда о выставке разве что мечтали. Теперь, глядя на их работы, как минимум улыбаются все, кто проходит по коридору Республиканского клинического центра.
Алина Парфенович, студентка 3 курса Белорусской государственной академии искусств:
В итоге 25 работ-сюжетов, которые точно откликнутся теплом у каждого. Проект закрытым считать рано, ведь продолжить его может каждый, даже вы, наши зрители, прямо у своих экранов. Для этого достаточно чистого листа и черного маркера.
Полина Зюзь:
Алена Сырова, корреспондент:
Такое коллективное творчество дарит возможность стать частичкой чего-то большого, одна из работ как раз об этом. Для медиков Республиканского клинического центра выставка стала настоящим подарком в честь профессионального праздника. Но больше всего они оценили сюжет о крепком сне.
Юрий Селюн, заведующий отделением кардиохирургической реанимации Республиканского клинического центра управления делами Президента Республики Беларусь:
Вполне предсказуемо, учитывая напряжение и ответственность, которая ежедневно лежит на медиках. Пациенты слушают докторов и добавляют не менее важное, а может быть и главное…
А еще быть кому-то нужным – здесь с этим точно проблем нет. Дружба и возможность заниматься любимым делом. Даже удивительно, насколько красноречив и выразителен графический язык.
Анна Кононова, декан художественного факультета Белорусской государственной академии искусств:
Я хочу сказать, что самая прекрасная миссия для художника, тем более для молодого художника – это создавать творчество, которое возрождает человека, восстанавливает его душевные силы, которое создает такую среду и атмосферу, в которой хочется жить и замахиваться на грандиозные цели.
Кстати, Академия искусств – настоящий творческий партнер Республиканского клинического центра. Более 160 произведений в лечкомиссии – авторства студентов академии. Еще во время строительства нового корпуса они в разных техниках разрабатывали проекты, которые позже украсили интерьеры и помогли их «обжить».
Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического центра управления делами Президента Беларуси:
Для молодых авторов – отличная реклама, ведь ежедневно в этих стенах бывают сотни людей из разных уголков нашей страны и континента. Для медиков это еще один небанальный метод помочь пациентам: арт-терапию широко используют в ведущих клиниках мира.
В вопросах здоровья зачастую главную роль играет настрой пациента и доктора, а мелочей уж точно не бывает. Об этом и не только в День медика нашей программе рассказала главный врач Республиканского клинического центра управления делами Президента Беларуси Ирина Абельская.
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