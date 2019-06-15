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Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков

16.06.2019 20:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июня в Беларусь с официальным визитом прибудет президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впервые в истории двусторонних отношений.

В чем историческое значение визита? На какие цифры товарооборота рассчитывают страны? Откроется ли в Минске египетское посольство? Об этом и не только в интервью посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова.

«Визиты являются итогом значительной проделанной работы»

Юлия Огнева, СТВ:
Понятно, что двусторонние отношения со странами – это три основные составляющие: политическая, экономическая и социально-культурная. Давайте обо всем по порядку. Политическая. Что этот визит даст нам в двусторонних отношениях?

Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте:
Обычно такие визиты являются итогом значительной проделанной работы. На перспективу они создают новые политические условия, углубляют уровень доверия и партнерства между странами. Очень важно, и мы ожидаем, что этот визит придаст новый импульс развитию сотрудничества во многих сферах.

Автотехника МАЗ по показателям обошла Renault

Юлия Огнева:
Несколько лет назад был очень высокий товарооборот у нас: подходил, по-моему, к 200 миллионам долларов. Это в 2015 году. Потом был некоторый спад, расскажите, что сейчас?

Сергей Рачков:
Спад был непродолжительный, он был обусловлен тем, что наступил очень неприятный момент в экономическом развитии Египта, был значительный финансово-экономический кризис. Но мы активно работали и продолжаем работать. Визит Президента Республики Беларусь в январе 2017 года придал значительный импульс развитию двусторонних отношений.

Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков

Если оттолкнуться от визита Президента, то у нас такая динамика: 58 миллионов было в 2016 году и 108 миллионов – в 2018. Я думаю, что в ближайшие годы мы должны выйти на результат 200-250 миллионов. В этом году есть все возможности перекрыть показатели предыдущего и выйти где-то на 130 миллионов долларов.

Самый успешный проект последнего времени – через год после визита Президента Республики Беларусь в Египет – было создано совместное производство автотехники МАЗ в Египте. В 2018 году это производство выпустило 72 единицы техники, кому-то это может показаться незначительной цифрой, но вы знаете, на этом рынке работает и Mercedes, и Volvo, и Renault. Так вот, хочу сказать, что мы даже по показателям обошли Renault.

«Помогли разработать технологии выпечки их знаменитой традиционной лепешки с применением белорусской ржаной муки»

Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков

Юлия Огнева:
Активно в сфере сельского хозяйства планируется сотрудничать?

Сергей Рачков:
Да, потенциал большой. Египет нуждается в развитии сельского хозяйства. И мы за эти два года тоже активно поработали, ознакомили наших египетских партнеров с нашими технологиями в области тепличных хозяйств, создания молочно-товарных ферм, выращивания овощей в закрытом грунте. Помогли им разработать технологии выпечки их знаменитой традиционной лепешки с применением белорусской ржаной муки. Очень приятно, что мы смогли войти опять в сектор тепличного хозяйства со своим, может быть, традиционным товаром, но конкуренция и здесь очень высокая. Я говорю о тракторах. Мы поставили 54 трактора.

«Президент Египта встретится с руководителями ряда крупных белорусских компаний»

Юлия Огнева:
Практика показывает, что к таким высоким визитам готовятся бизнес-форумы. Будет ли бизнес-форум в этот раз? Или какой-то другой формат?

Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков

Сергей Рачков:
Вы действительно хорошо ознакомлены с практикой, но вы знаете, Беларусь чем отличается? Отличается не только своим трудолюбием, но и креативностью, поэтому в этот раз мы отказались от масштабных мероприятий. Впервые состоится мероприятие экономического характера, оно нацелено на точечную аудиторию: президент Египта встретится с руководителями ряда крупных белорусских компаний и предприятий. Мы обсудим как стратегические вопросы, так и тактические.

Если говорить о традиции, то мы не отходим от них, мы решили очень активно поработать на экономическом фронте перед визитом. В рамках подготовки к визиту было заключено контрактов на 70 миллионов долларов.

«Сможем подумать об открытии прямого авиационного сообщения между Минском и Каиром»

Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков

Юлия Огнева:
Есть ли какие-то факторы, которые сдерживают развитие сотрудничества между Беларусью и Египтом?

Сергей Рачков:
Мы рассчитываем на то, что в ближайшем будущем египетская сторона откроет, во-первых, свое дипломатическое представительство в Беларуси. Это позволит и визы выдавать нашим бизнесменам оперативнее, и пассажиропоток скорее всего будет развиваться более энергично. Тогда мы сможем подумать об открытии прямого авиационного сообщения между Минском и Каиром. Перспектива очень оптимистичная, но мы бы хотели, чтобы наши египетские друзья еще больше повернулись к Беларуси.

Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков

У нас великолепные политические отношения, дружественные отношения, но необходимо снимать определенные экономические барьеры, которые есть в торговле.

Один пример приведу. Очень начинает пользоваться популярностью белорусская косметологическая продукция, но, к сожалению, нелегко войти на рынок Египта с нашей продукцией. Необходима регистрация, другие сертификаты качества, но мы работаем над этим и рассчитываем, что наши партнеры, когда появится соглашение о свободной торговле, снимут некоторые ограничения, и мы сможем активно войти на рынок с этой продукцией, медикаментами и металлопродукцией, например.

Юлия Огнева:
Большое спасибо за интервью!

Люди в материале: Сергей Рачков, Юлия Огнёва
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 июня в Беларусь с официальным визитом прибудет президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впервые в истории...
 
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