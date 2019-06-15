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Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июня в Беларусь с официальным визитом прибудет президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впервые в истории двусторонних отношений.
В чем историческое значение визита? На какие цифры товарооборота рассчитывают страны? Откроется ли в Минске египетское посольство? Об этом и не только в интервью посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова.
«Визиты являются итогом значительной проделанной работы»
Юлия Огнева, СТВ:
Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте:
Автотехника МАЗ по показателям обошла Renault
Юлия Огнева:
Сергей Рачков:
Если оттолкнуться от визита Президента, то у нас такая динамика: 58 миллионов было в 2016 году и 108 миллионов – в 2018. Я думаю, что в ближайшие годы мы должны выйти на результат 200-250 миллионов. В этом году есть все возможности перекрыть показатели предыдущего и выйти где-то на 130 миллионов долларов.
Самый успешный проект последнего времени – через год после визита Президента Республики Беларусь в Египет – было создано совместное производство автотехники МАЗ в Египте. В 2018 году это производство выпустило 72 единицы техники, кому-то это может показаться незначительной цифрой, но вы знаете, на этом рынке работает и Mercedes, и Volvo, и Renault. Так вот, хочу сказать, что мы даже по показателям обошли Renault.
«Помогли разработать технологии выпечки их знаменитой традиционной лепешки с применением белорусской ржаной муки»
Юлия Огнева:
Сергей Рачков:
«Президент Египта встретится с руководителями ряда крупных белорусских компаний»
Юлия Огнева:
Сергей Рачков:
Если говорить о традиции, то мы не отходим от них, мы решили очень активно поработать на экономическом фронте перед визитом. В рамках подготовки к визиту было заключено контрактов на 70 миллионов долларов.
«Сможем подумать об открытии прямого авиационного сообщения между Минском и Каиром»
Юлия Огнева:
Сергей Рачков:
Один пример приведу. Очень начинает пользоваться популярностью белорусская косметологическая продукция, но, к сожалению, нелегко войти на рынок Египта с нашей продукцией. Необходима регистрация, другие сертификаты качества, но мы работаем над этим и рассчитываем, что наши партнеры, когда появится соглашение о свободной торговле, снимут некоторые ограничения, и мы сможем активно войти на рынок с этой продукцией, медикаментами и металлопродукцией, например.
Юлия Огнева:
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Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков
Новости Беларуси. 17 июня в Беларусь с официальным визитом прибудет президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впервые в истории...
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