Источник материала: Новости Волковыска

Обе волковысские команды «ЛІК» и «Смена» сыграли все шесть матчей первого круга чемпионата Гродненской области по футболу.

В субботу ликовцы после череды неудач наконец-то одержали на домашнем поле победу над дятловской «Белой Русью». У хозяев голы на счету Владислава Курецкого и Андрея Кречака. Волковычане набрали семь очков и сохраняют шансы на попадание в заветную четверку группы «А».

Набрала обороты зельвенская «Чайка». В субботу дома зельвенцы уверенно переиграли ФСК «Гродненский» со счетом 3:0 и сразу же поднялись на второе место в турнирной таблице, потеснив «Мосты» и скидельчан.

В другой группе «Б» в воскресенье волковысская «Смена» на выезде довольно неожиданно уступила одному из аутсайдеров группы «Ошмянам» 2:1. На 9-й минуте хозяева открыли в счет. На 36-й минуте капитан волковычан Илья Касьян сравнял счет в матче. После перерыва на 63-й минуте ошмянцы забили второй и, как выяснилось, победный гол.

«Смена» пока осталась на первом месте в группе, но на пятки наступает «ПК им. В.И. Кремко», у которого две игры в запасе.

Сейчас в чемпионате небольшой перерыв, но любителей футбола ожидают матчи Кубка Гродненщины. Следите за анонсами на нашем сайте!

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