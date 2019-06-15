Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

Неделя осталась до крупнейшего спортивного старта – II Европейских игр в Минске.
В мультиспортивном форуме будут участвовать 30 спортсменов – представителей Гродненской области, которые поборются за медали в 13 видах спорта. Сейчас атлеты вышли на финишную прямую подготовки к Евроиграм.
Каждый из них нацелен на победу и изо дня в день выкладывается на тренировках по максимуму, чтобы показать высокий результат и достойно представить страну на соревнованиях международного уровня. Представляем наших атлетов – спортивную надежду II Европейских игр.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛИ БАСКЕТБОЛ 3х3
БОКС И ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ И ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
САМБО
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
ДЗЮДО