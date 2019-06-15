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Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

16.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Неделя осталась до крупнейшего спортивного старта – II Европейских игр в Минске

В мультиспортивном форуме будут участвовать 30 спортсменов – представителей Гродненской области, которые поборются за медали в 13 видах спорта. Сейчас атлеты вышли на финишную прямую подготовки к Евроиграм. 

Каждый из них нацелен на победу и изо дня в день выкладывается на тренировках по максимуму, чтобы показать высокий результат и достойно представить страну на соревнованиях международного уровня. Представляем наших атлетов – спортивную надежду II Европейских игр.  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
 
Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр
 
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛИ БАСКЕТБОЛ 3х3

Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
БОКС И ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ 
 
Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
 

Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
 

Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
 
Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ И ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
 

Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
 
САМБО
 
Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
 
Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр
 
 
ДЗЮДО
 

Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 

 

Служба информации «ГП»
 
Теги: Минск
 
 
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Неделя осталась до крупнейшего спортивного старта – II Европейских игр в Минске.  В мультиспортивном форуме будут участвовать 30 спортсменов –...
 
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