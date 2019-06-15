Борцы, боксеры, футболисты. 30 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

Источник материала: Ивьевский край

Неделя осталась до крупнейшего спортивного старта – II Европейских игр в Минске.

В мультиспортивном форуме будут участвовать 30 спортсменов – представителей Гродненской области, которые поборются за медали в 13 видах спорта. Сейчас атлеты вышли на финишную прямую подготовки к Евроиграм.

Каждый из них нацелен на победу и изо дня в день выкладывается на тренировках по максимуму, чтобы показать высокий результат и достойно представить страну на соревнованиях международного уровня. Представляем наших атлетов – спортивную надежду II Европейских игр.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА





ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛИ БАСКЕТБОЛ 3х3









БОКС И ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ









БОРЬБА ВОЛЬНАЯ





БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ





ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ







ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ И ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ





САМБО









СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ





ДЗЮДО



