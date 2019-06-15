Генерал Иван Кубраков подал в суд на четырех оппозиционных лидеров

По информации «Белорусского партизана», судебное разбирательство уже назначено на 24 июня.





ГУВД Мингорисполкома подало иск в суд Центрального района Минска о взыскании суммы задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствам, а также неустойки по договору от 20 марта.





Ответчиками выступают Николай Козлов, Ольга Ковалькова, Юрий Губаревич и Игорь Борисов.





В иске говорится, что ГУВД Мингорисполкома заключила с ними договор на оказание услуг по охране общественного порядка при проведении массового мероприятия. Речь идет о концерте и митинге в Киевском сквере 24 марта. Политики взяли обязательство «оплатить услуги ГУВД на условиях и в сроки, предусмотренные договором».





«ГУВД Мингорисполкома осуществлялась охрана общественного порядка при проведении массового мероприятия, – написано в бумаге за подписью генерал-майора Ивана Кубракова. – Обязанности, возложенные на истца, были выполнены в полном объеме. В свою очередь, обязанности, возложенные на ответчика законодательством и договором в части оплаты оказанных услуг, а также подписания акта сдачи-приемки и оформления акта, подтверждающего фактическую численность участников массового мероприятия, не были исполнены».





По договору оплатить услуги милиции нужно было «не позднее 10 календарных дней после проведения мероприятия».









По подсчетам ГУВД Мингорисполкома, общая сумма, с учетом количества участников мероприятия, составляет 3825 белорусских рублей.





«Заказчик уведомил исполнителя о том, что на мероприятии предполагается участие 990 человек. В случае отклонения в большую сторону числа участников массового мероприятия, общая сумма подлежит перерасчету, – говорится в исковом заявлении. – В случае существенного отклонения (в сторону увеличения) между предполагаемой и фактической численностью участников заказчик обязан определить, к какому диапазону (до 10, от 11 до 100, от 101 до 1000. более 1000) относится, после чего совместно с представителем исполнителя оформить соответствующий акт, который будет являться приложением к договору. Однако указанные обязательства заказчиком не были исполнены.





По сведениям, имеющимся в распоряжении ГУВД Мингорисполкома, количество участников массового мероприятия составило 1400 человек. Вместе с тем, несмотря на неоднократные заявления представителей заказчика в сми о том, что в мероприятии приняло участие, превышающее 1000 человек, вышеуказанный акт заказчиком составлен не был.





24 апреля в управление финансов и тыла ГУВД Минго кома Борисов прислал акт выполненных работ, который, по мнению представителей ГУВД, содержал ряд недостатков, поэтому не был подписан».









Генерал Иван Кубраков требует взыскать с политиков 7259 рублей 29 копеек, из которых 6375 за то, что людей на мероприятие пришло больше, чем 1000 человек, 106 белорусских рублей 54 копейки – сумма процентов за пользование чужими денежными средствами и 777 рублей 75 копеек – пеня, штрафные санкции.













Любопытно, что буквально недавно организаторы празднования Дня Воли в минском Киевском сквере подали иск в суд Московского района Минска с требованием расторжения договора с ГУВД Мингорисполкома, однако дата судебного разбирательства еще не назначена.





В их иске говорится про задержание в Киевском сквере Дмитрия Дашкевича и Виталия Рымашевского людьми в штатском на охраняемой площадке, запрет покидать мероприятие с бело-красно-белыми флагами.





«Подобные действия сотрудников милиции нанесли имиджевые потери заявителям мероприятия, так как своими действия они показали, что находиться на площадке, где проходило массовое мероприятие, небезопасно и они не могут гарантировать безопасность как собравшимся гражданам, так и выступающим со сцены активистам и организаторам массового мероприятия», – считают организаторы празднования Дня Воли.









Интересно, объединят ли эти два иска в суде?





«Насколько я знаю, обычная практика, когда фактически по одному вопросу с двух сторон направляются взаимные претензии, то эти дела должны быть объединены, -- высказал свое мнение «Белорусскому партизану» глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. – Наше исковое заявление подано в суд Московского района, заявление ГУВД – в суд Центрального района, в суде должны решить, как в этом случае быть.





Наше требование – это полная отмена договорных отношений на основании ненадлежащего выполнения ГУВД Мингорисполкома того договора, который был подписан. Это требование мы можем также заявить и в суде Центрального района. Вопрос только в том, кто платит. За подачу своего иска в суд Центрального района мы платили. Кому придется сейчас оплачивать судебные расходы -- узнаем позже.





Каким будет финал этого дела?





Для нас задача-минимум – вытянуть на публику все эти абсурдные ситуации, когда милиции нужно платить за охрану массового мероприятия, которое проводится в рамках реализации конституционных прав граждан. По Конституции мы имеем право на митинги и собрания, тогда почему должны оплачивать работу государственного органа, который существует на наши налоги?





Мы приведем факты нарушений, которые совершила милиция, ненадлежащим образом выполняя свою работу.





Нам непонятно, почему милиция считает возможным не выполнять договор и при этом требовать его оплаты».







