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Ивану Голунову представлена защита как свидетелю
Источник материала: Интерфакс
Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
Об этом сообщает "Правозащита Открытки", адвокат которой - Сергей Бадамшин - защищает журналиста.
Ранее в воскресенье Бадамшин заявил "Интерфаксу", что в субботу, 15 июня, Голунов дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по произошедшим с ним событиям.
По словам адвоката, следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому Голунов проходил обвиняемым, и которое в настоящее время ведет главное следственное управление столичного главка полиции.
Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере". Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.
Во вторник, 11 июня, на фоне широкой общественной кампании в его поддержку уголовное преследование Голунова было прекращено за его непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под ареста.
Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.
В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции.
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Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по...
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