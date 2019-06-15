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* ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» прошёл выпускной вечер.

16.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


11 июня 2019 15:12 4482

* ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО "Гимназия №2 г. Солигорска" прошёл выпускной вечер.

Автор: Эдуард Кидяев.

8 июня в ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска» состоялся выпускной вечер «Сказка уходящего детства». 49 одиннадцатиклассников получили аттестаты об общем среднем образовании.

* ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» прошёл выпускной вечер.

В этот день многие ученики, окончившие школу с отличием, получили высшие награды за труды, старания и активную учебу — золотые медали. Также были поздравлены выпускники за иные заслуги в учебе и школьной жизни. Гордостью гимназии 2019 года стали золотые медалисты: Абабурко Егор, Балванович Наталья, Бань Алла, Веремейчик Матвей, Клезович Анна, Коледа Назар, Михайлюк Родион, Пружина Наталья, Сиротко Дарья, Трофимович Ульяна.

* ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» прошёл выпускной вечер.
* ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» прошёл выпускной вечер.
* ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» прошёл выпускной вечер.

Торжественный вечер начался с необычайно красивого и завораживающего дефиле выпускников.По традиции выпускников поздравила директор гимназии Елена Анатольевна Серая. Она пожелала молодым людям успеха при поступлении в учреждения высшего образования, исполнения всего задуманного.

Елена Анатольевна процитировала выдержку из замечательной речи Стива Джобса, которую он произнес перед выпускниками Стенфордского Университета:

«Иногда жизнь будет бить вас ключом по голове – не теряйте веры. Я убежден, что единственная вещь, благодаря которой я продолжал идти вперед – это то, что я любил свое дело. Нужно найти то, что вы любите – и это верно, как для работы, так и для личной жизни. Работа будет занимать много места в вашей жизни, а потому единственный способ быть по-настоящему довольным ею – делать то дело, которое считаешь своим. Если вы еще не нашли того, что любите – продолжайте искать, не успокаивайтесь. И как это бывает со всеми делами сердечными, когда найдете – поймете, что это – то, самое главное. И как любые настоящие отношения, так и отношение к вашей профессии с годами будет становиться только лучше. Не тратьте время, проживая чью-то чужую жизнь. Не давайте шуму чужих мнений заглушать собственный внутренний голос. И самое главное – имейте мужество следовать своему уму и сердцу. Они, каким-то образом, уже знают, кем вы должны стать».

* ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» прошёл выпускной вечер.
* ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» прошёл выпускной вечер.
* ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» прошёл выпускной вечер.

После тёплых слов директора выпускники очаровали всех гостей сказочным вальсом. На протяжении вечера звучали слова напутствия выпускникам от методиста учебно-методического кабинета управления по образованию, спорту и туризму Солигорского районного исполнительного комитета Инны Николаевны Прохорчик, руководства гимназии, первых учителей Елены Анатольевны Витетнёвой, Татьяны Александровны Полторако, Марии Ивановны Хотянович, Светланы Николаевны Сигай, классных руководителей Натальи Николаевны Метько и Тамары Александровны Алексы, родителей.

* ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» прошёл выпускной вечер.

Прощаясь с родной гимназией, выпускники и их родители выразили слова огромной благодарности педагогическому коллективу и подарили сказочные «молодильные» яблочки любимым учителям, чтобы они всегда оставались молодыми, красивыми и энергичными!

Выпускной вечер — это последний праздник детства и первый шаг в новую взрослую жизнь. На пороге этой большой жизни каждый выпускник полон надежд и желаний, каждый уверен, что сумеет покорить весь мир. Этот вечер стал настоящим торжеством молодости и красоты, музыки и танцев, любви и надежды, вечером бальных платьев и элегантных костюмов.

* ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» прошёл выпускной вечер.

Этот день войдет в личную историю как первый день новой жизни. Но нельзя забывать и о том пути, который уже прошли. Сейчас, находясь на большом жизненном перекрестке, важно оглянуться назад, чтобы оценить весь прошлый опыт и знания, посмотреть вперед, чтобы попытаться увидеть возможные перспективы. И не забыть посмотреть наверх, на небо, где светит ваша собственная путеводная звезда!

Дорогие выпускники, вы стоите на пороге взрослой жизни, со всей ее ответственностью и разнообразием жизненных ситуаций! Желаем вам — успехов, определенности и правильно выбранных решений! Наполняйте себя и свою жизнь позитивом, знаниями, навыками и умениями, которые сделают вас лучше. Счастья вам, реализации и больших достижений!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
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11 июня 2019 15:12 4482 * ЭХО СОБЫТИЯ. В ГУО "Гимназия №2 г. Солигорска" прошёл...
 
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