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От врачей до преподавателей. Польша готовится к наплыву гастарбайтеров из Беларуси
16.06.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Заработок в Беларуси в четыре раза меньше, чем в Польше, а стоимость жизни на аналогичном уровне. Не зря тысячи белорусов эмигрируют на работу в Польшу, при этом трудовая миграция ускоряется,
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Бегство белорусов на работу в Польшу началось два года назад, отмечает издание. «Тогда из Брестской области на работу выехало в шесть раз больше людей, чем годом ранее. Феномен экономической эмиграции на Запад рос уже три года, но в этом году он явно ускорился. Стоимость жизни в Беларуси сопоставима с ценами в Польше, но средний заработок в четыре раза ниже», — пишет издание.
За последние 2−3 года число легальных агентств по трудоустройству по набору персонала для работы в Польше увеличилось в несколько раз, отмечает Rzeczpospolita. В настоящее время зарегистрировано более 50 таких компаний, работающих по всей Беларуси и занимающихся наймом сотрудников для польских работодателей.
Каждый год несколько тысяч белорусов уезжают в Польшу, отмечает издание и добавляет, что до 2017 года Россия была безоговорочным лидером по числу трудовых мигрантов из Беларуси. А с этого года стало заметно расти число выехавших на заработки в Польшу.
Rzeczpospolita поясняет, что белорусов в Польше привлекает более высокая зарплата. «В этом году новым явлением является растущая экономическая эмиграция специалистов из Беларуси — врачей, преподавателей и ученых, — отмечает издание. — Они нужны и Польше, и прибалтийским республикам — Литве, Латвии и Эстонии.
По статистике департамента по гражданству и миграции МВД, Польша занимает второе место по популярности у белорусов по трудовой миграции. В первом квартале этого года российский рынок труда принял, по данным МВД, 932 человека (годом ранее — 1030). На втором месте по числу белорусских трудовых мигрантов находится Польша (527 человек против 686 в 2018-м), а на третьем — Литва (410 против 308).
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Заработок в Беларуси в четыре раза меньше, чем в Польше, а стоимость жизни на аналогичном уровне. Не зря тысячи белорусов эмигрируют на работу в Польшу, при этом...
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