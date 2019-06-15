От врачей до преподавателей. Польша готовится к наплыву гастарбайтеров из Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Заработок в Беларуси в четыре раза меньше, чем в Польше, а стоимость жизни на аналогичном уровне. Не зря тысячи белорусов эмигрируют на работу в Польшу, при этом трудовая миграция ускоряется, пишет польское издание Rzeczpospolita.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бегство белорусов на работу в Польшу началось два года назад, отмечает издание. «Тогда из Брестской области на работу выехало в шесть раз больше людей, чем годом ранее. Феномен экономической эмиграции на Запад рос уже три года, но в этом году он явно ускорился. Стоимость жизни в Беларуси сопоставима с ценами в Польше, но средний заработок в четыре раза ниже», — пишет издание.

За последние 2−3 года число легальных агентств по трудоустройству по набору персонала для работы в Польше увеличилось в несколько раз, отмечает Rzeczpospolita. В настоящее время зарегистрировано более 50 таких компаний, работающих по всей Беларуси и занимающихся наймом сотрудников для польских работодателей.

Каждый год несколько тысяч белорусов уезжают в Польшу, отмечает издание и добавляет, что до 2017 года Россия была безоговорочным лидером по числу трудовых мигрантов из Беларуси. А с этого года стало заметно расти число выехавших на заработки в Польшу.

Rzeczpospolita поясняет, что белорусов в Польше привлекает более высокая зарплата. «В этом году новым явлением является растущая экономическая эмиграция специалистов из Беларуси — врачей, преподавателей и ученых, — отмечает издание. — Они нужны и Польше, и прибалтийским республикам — Литве, Латвии и Эстонии. Польша более привлекательна для белорусских специалистов не только из-за большого рынка труда, но и из-за языка. Белорусы быстро учат польский, сдают экзамены и часто работают по профессии. Они также готовы к любой работе, просто чтобы им платили лучше».

По статистике департамента по гражданству и миграции МВД, Польша занимает второе место по популярности у белорусов по трудовой миграции. В первом квартале этого года российский рынок труда принял, по данным МВД, 932 человека (годом ранее — 1030). На втором месте по числу белорусских трудовых мигрантов находится Польша (527 человек против 686 в 2018-м), а на третьем — Литва (410 против 308).

В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

Напомним, на белорусском рынке труда растет дефицит рабочих. На начало июня для них было около 54,7 тысячи вакансий, месяцем ранее — на 3,8 тысячи меньше.

Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков, планируют подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда.

Ранее приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.

Напомним, в ноябре 2018 года Александр Лукашенко заявил , что важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. «В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — спросил президент.

Александр Лукашенко еще в августе 2018 года обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции. По его словам, каждый четвертый белорус, уехавший на заработки за границу, — из Витебской области, сообщает пресс-служба президента.

Ранее о проблеме «ощутимой» трудовой миграции заявляли в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».