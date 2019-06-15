В течении получаса в Бресте задержано два пьяных водителя

Источник материала: Виртуальный Брест

15 июня около 9:45 часов, во время несения службы по надзору за дорожным движением в районе водоемов («Красный двор») внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль марки «Мазда», водитель которого превысил разрешенную скорость движения на 27 километров в час.

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В ходе составления административного материала инспектор почувствовал, что от водителя, 1993 года рождения, исходит резкий запах алкоголя. Мужчине было предложено проехать в наркологический диспансер для проверки физического состояния. И как оказалось не случайно – в выдыхаемом воздухе 0,46 промилле алкоголя. Мужчина вместе со своей семьёй – женой и двумя детьми (1 и 3 года), направлялся на отдых к водоему.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 18.16 и ч. 2 ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Около 10:05 часов в ОДС ГАИ УВД поступило сообщение о том, что в районе автозаправки по ул. Лейтенанта Рябцева ездит грейдер, водитель которого предположительно находится в состоянии опьянения.

На место незамедлительно был направлен экипаж ГАИ . Прибыв по указанному адресу, инспектор обнаружил грейдер, водитель которого действительно был изрядно пьян. Медицинское освидетельствование подтвердило предположение звонившего – в выдыхаемом воздухе «грейдериста» 2,6 промилле алкоголя.

В отношении правонарушителя, 1966 года рождения, жителя Бобруйска (в Бресте находился в служебной командировке), составлен административный материал.

Уважаемые водители, помните, алкоголь и руль – вещи несовместимые! Не подвергайте опасности свою жизнь, жизни близких вам людей и находящихся рядом с вами участников дорожного движения!

ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения, если вы видите, что за руль садится человек находящийся в состоянии опьянения, сообщайте о данных фактах по телефону 102. Возможно ваш звонок предотвратит трагедию!