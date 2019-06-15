Гандболисты сборной Беларуси с разницей в 25 мячей разгромили финнов и вышли на чемпионат Европы

Источник материала: Tut.by

Гандболисты сборной Беларуси разгромили команду Финляндии в заключительном матче квалификации чемпионата Европы 2020 года.



Фото: Пресс-служба БФГ

16 июня в Бресте белорусы победили соперника с разницей в 25 мячей.

Беларусь — Финляндия — 40:15 (20:8)

Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Бровко (2), Кулеш (2), Шилович, Пуховский (4), Никуленков (5), Юринок (1), Баранов (5), Лукьянчук (5), Вайлупов (5), Подшивалов (1), Королёк, Бохан (2), Кулак (3), Гайдученко (5).

Отметим, что уже перед заключительным туром квалификации белорусы уже обеспечили себе путевку на ЧЕ-2020 как минимум с 3-й строки своей отборочной группы. Но не стали довольствоваться малым и суперкрупной победой подняли настроением болельщиками и самим себе перед уходом на летние каникулы.

В параллельном матче сборная Чехии уступила дома Боснии и Герцеговине — 23:24 (10:11).

Турнирное положение в группе 5:

1. Чехия — 8 очков (6 матчей)

2. Беларусь — 8 (6)

3. Босния и Герцеговина — 8 (6)

4. Финляндия — 0 (6).

В итоге сразу три команды набрали одинаковое количество очков. По дополнительным показателям белорусы опередили боснийцев, финишировали на 2-й строке и гарантировали себе путевку на чемпионат Европы.



Вячеслав Бохан. Фото: Пресс-служба БФГ

Белорусские гандболисты стартовали в отборочном турнире ЧЕ-2020 с домашнего поражения от команды Боснии и Герцеговины — 29:30, затем в гостях обыграли сборную Финляндии — 27:20, победили на выезде Чехию — 31:30, проиграли дома Чехии — 24:26 и в гостях взяли верх над Боснией и Герцеговиной — 31:25.

Евро-2020 среди мужчин состоится сразу в трех странах: Австрии, Норвегии и Швеции. Причем впервые в турнире примут участие не 16, а 24 команды, длительность соревнований увеличится с 13 до 15 дней, количество матчей — с 47 до 65. Решающие поединки примет Стокгольм.

Хозяева ЧЕ (Австрия, Швеция и Норвегия), а также полномочные чемпионы Европы испанцы автоматически получили пропуска на континентальный форум. За оставшиеся 20 путевок спорят 32 сборные. На еврофорум выходят по 2 сильнейшие команды каждой из 8 отборочных групп, а также 4 лучшие сборные из тех, кто займет третьи места.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 26 января 2020 года.