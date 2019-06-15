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«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

16.06.2019 21:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интеллектуальные баталии в преддверии больших спортивных стартов. «Беларусбанк» впервые провел интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

19 команд, больше 100 игроков со всех уголков страны на протяжении двух часов боролись за победу в игре «Bright mind 2.0». Главные призы – билеты на соревнования II Европейских игр.

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

Организаторы уверены: такой формат общения сблизит банк и его клиентов, поможет в реализации совместных проектов в области корпоративной ответственности. Непринужденная атмосфера поможет ближе познакомиться компаниям, что, безусловно, приведет к взаимовыгодному партнёрству.

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

Нескучно, ярко и жарко, под стать погоде за окном. Так прошли выходные в «Беларусбанке».

Более 100 участников со всех уголков страны – в формате интеллектуальной игры со своими корпоративными клиентами банк общается впервые. Цели у проекта амбициозные. Связи банка и клиентов должны стать прочнее.

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

Это не только взаимовыгодное сотрудничество, но и возможность познакомиться ближе, чтобы успешно реализовывать совместные идеи в области корпоративной социальной ответственности. Событие для финансового мира уникальное.

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

Сергей Пась, директор Департамента корпоративного бизнеса «АСБ Беларусбанк»:
В преддверии II Европейских игр «Беларусбанком» в рамках развития игр клуба «Платиновая сова» организован турнир с привлечением команд наших крупных корпоративных клиентов. На наш взгляд, турнир будет способствовать не только сплочению делового сотрудничества, но и обеспечению взаимосвязи и партнёрских отношений между нашими коллективами.

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

Такие состязания для «Беларусбанка» уже традиция. За два года прошло полсотни игр, в которых успели проверить свои силы и знания без малого тысяча человек. Но серия нынешних турниров – особенная. Большие интеллектуальные старты – в преддверии стартов спортивных.

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

Татьяна Михайловская, заместитель председателя правления АСБ «Беларусбанк»:
Если вы обратили внимание на название игры, она называется «Bright mind» яркi розум. Мы второй раз проводим такую игру. Первая прошла в конце зимы текущего года. В этой игре принимали участие команды партнёров, дирекция II Европейских игр, команда «Беларусбанка», волонтеров и звездных послов.

«Беларусбанк» надёжный партнёр для наших клиентов, верный партнёр, банк, который работает во благо наших клиентов и нашей страны.

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

Два часа напряжённых баталий за звание самой эрудированной команды. И вот он – звёздный час для победителей.

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

Триумфаторы признаются: соперники заставили поволноваться – команды действительно сильные. А первенство обеспечили вовсе не энциклопедические знания. Ответы искали с помощью логики, интуиции и командной работы. Одним словом, использовали именно те качества, которые полезны прежде всего в профессиональной сфере.

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

Дмитрий Казутин, сотрудник пресс-центра Белорусской железной дороги:
У нашей организации и «Беларусбанка» очень много общего. Сегодня железная дорога имеет много проектов, которые нуждаются в финансировании и понимании. Взаимодействие с такой крупной финансовой организацией очень важно. И очень радует, что железная дорога и банк могут взаимодействовать даже на уровне интеллекта, понимать, как взаимодействовать, делать это эффективно и правильно.

«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов

Главный приз интеллектуального турнира – билеты на соревнования II Европейских игр от национального партнера состязаний – «Беларусбанка». Яркие эмоции и впечатления для тех, кто острым умом и эрудицией.

* На правах рекламы

Люди в материале: Дмитрий Казутин, Сергей Пась, Татьяна Михайловская
 
Теги: знакомства
 
 
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