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«Игры разума». «Беларусбанк» впервые провёл интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интеллектуальные баталии в преддверии больших спортивных стартов. «Беларусбанк» впервые провел интеллектуальный турнир для корпоративных клиентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
19 команд, больше 100 игроков со всех уголков страны на протяжении двух часов боролись за победу в игре «Bright mind 2.0». Главные призы – билеты на соревнования II Европейских игр.
Организаторы уверены: такой формат общения сблизит банк и его клиентов, поможет в реализации совместных проектов в области корпоративной ответственности. Непринужденная атмосфера поможет ближе познакомиться компаниям, что, безусловно, приведет к взаимовыгодному партнёрству.
Нескучно, ярко и жарко, под стать погоде за окном. Так прошли выходные в «Беларусбанке».
Более 100 участников со всех уголков страны – в формате интеллектуальной игры со своими корпоративными клиентами банк общается впервые. Цели у проекта амбициозные. Связи банка и клиентов должны стать прочнее.
Это не только взаимовыгодное сотрудничество, но и возможность познакомиться ближе, чтобы успешно реализовывать совместные идеи в области корпоративной социальной ответственности. Событие для финансового мира уникальное.
Сергей Пась, директор Департамента корпоративного бизнеса «АСБ Беларусбанк»:
Такие состязания для «Беларусбанка» уже традиция. За два года прошло полсотни игр, в которых успели проверить свои силы и знания без малого тысяча человек. Но серия нынешних турниров – особенная. Большие интеллектуальные старты – в преддверии стартов спортивных.
Татьяна Михайловская, заместитель председателя правления АСБ «Беларусбанк»:
«Беларусбанк» – надёжный партнёр для наших клиентов, верный партнёр, банк, который работает во благо наших клиентов и нашей страны.
Два часа напряжённых баталий за звание самой эрудированной команды. И вот он – звёздный час для победителей.
Триумфаторы признаются: соперники заставили поволноваться – команды действительно сильные. А первенство обеспечили вовсе не энциклопедические знания. Ответы искали с помощью логики, интуиции и командной работы. Одним словом, использовали именно те качества, которые полезны прежде всего в профессиональной сфере.
Дмитрий Казутин, сотрудник пресс-центра Белорусской железной дороги:
Главный приз интеллектуального турнира – билеты на соревнования II Европейских игр от национального партнера состязаний – «Беларусбанка». Яркие эмоции и впечатления для тех, кто острым умом и эрудицией.
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Новости Беларуси. Интеллектуальные баталии в преддверии больших спортивных стартов. «Беларусбанк» впервые провел интеллектуальный турнир для корпоративных...
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