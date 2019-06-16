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«На хвост сядем. В драку мы ввяжемся». Гуренко - о первом матче после возвращения в минское «Динамо»

16.06.2019 23:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер столичного «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о состоянии команды, которую он принял после трети чемпионата. В 11-м туре его команда просто размазала РЦОР-БГУ, а после матча коуч ответил на вопросы, которые волновали журналистов. В том числе о россиянах, которые пришли в межсезонье и планах на оставшиеся туры. 


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Результатом доволен. Увидел все наши проблемы уже воочию. Потому что тренировочный процесс — это одно, а игра — совсем другое. Есть куда расти, в чем прибавлять. Главное, что выиграли сегодня. Но проблем достаточно.

— Вне заявки остались все три россиянина. Может, уже покинули команду?

— Ничего не могу ответить. Они все травмировались.

— Почему выпустили молодого Халимончика? И как оцените его игру?

— Я же его давно знаю. Он уже четыре года в дубле играет. А сегодня у нас выбора не было. Саша Чиж только неделю назад сапоги снял. Кого еще ставить? Пускай дублеры играют. Когда-то же надо начинать. Голевой пас же отдал, видите.

— Что с Зубовичем?

— Перелом носа. Будем смотреть — или кость, или хрящ. Снимок покажет. А так, нос вывернут. И Данило ногу рассекли. Именно в подъем ему наступили.

— В каком функциональном состоянии сейчас находится команда?

— Вам цифры показать? Если без цифр, то скажу, что ниже среднего. Поэтому футбол, который мне нравится и который я люблю, нам сегодня очень сложно показывать.

Реально у нас много работы. И надо как можно быстрее подтягивать функционально всю команду именно к еврокубкам.

— Когда Треботич забил первый мяч, то подбежал к вам. Что его жест значит?

— Я испугался — думал, что он замену просит. А он, оказывается, меня хотел поблагодарить. Но от меня ничего не зависело. Только посмотрел, как он тренировался, в каком он функциональном состоянии, поэтому и доверил ему. Он знает мои требования. Считаю, Треботич добротный футболист. Думаю, он доказал это, выйдя на замену.

— А сколько Треботич тренируется с основой? Он начинал готовиться к сезону, а затем про него и забыть успели.

— Это, наверное, вопрос к бывшему спортивному директору — где был Треботич и почему. Я не знаю — в Стайках не был. А ведь в прошлом году именно спортивный директор его приобретал. Как и всех. Сейчас с основой Треботич успел поработать две недели — с того времени, как я начал тренировать команду.

— Насколько довольные составом команды? Может, хотите усилить какие-то позиции?

— А как я могу быть доволен? У меня один футболист на замене — защитник Саша Чиж, который неделю назад только сапоги снял. А играли сегодня два дублера и Плотников, с которым я работал еще три года назад. И Ксенофонтов на замене был, поскольку выглядел лучше, чем Антилевский. Я посмотрел первый тайм дубля и принял такое решение.

— Фатаи и Яхая пока лишь бледная тень себя прошлогодних. Поняли, почему?

— Конечно, понял. Вам Эдуард Васильевич скажет, что нельзя в футбол играть, если у тебя ножки не готовы. Я, например, тоже все вижу, все понимаю и хочу играть, но уже не могу играть. В паспорт заглянул, и все. А они не готовы. Если футболисту нечем бежать, как он будет вести единоборства, отдавать передачи.

Первое что устает? Ноги. А в футболе? Голова. Она перестает думать. Вот и здесь. Они вроде и хотят, но голова не готова к этой работе. Но мы решим потихоньку эти проблемы.

— Вы заменили Вергейчика на Муниру. Чего хотели этим добиться? Возможно, насытить центр поля?

— Я просто видел, что устали Яхая и Олехнович. Вы поймите, люди не играли очень давно, не были в игровом тонусе. Так что все закономерно. Поэтому я решил укрепить центр. Понимал, что у нас будет больше пространства за спиной. И Билонога перевел вверх как центрального нападающего. А Данило стал играть как «десятка». То есть мы перестроились на 4−4−2. Ну и хорошо потом Треботич вошел в игру. Да и Билоног — тоже.

— Недавно вы высказывались о конфликте Олехновича и Дьякова. А каков микроклимат в команде сейчас?

— Время покажет. Все познается в трудные минуты. Когда хорошие результаты, то всегда все хорошо. Но у меня никогда беспорядка не было в команде. Всегда был порядок. Порядок я наведу.

— Какие задачи ставило вам на сезон руководство? И вы сами?

— Однозначно нам надо быть в следующем году в еврокубках. А уж как сложится…

Сейчас три команды очень прилично укомплектованы, сыгранны. Я считаю, что сегодня мы идем даже как аутсайдеры немножко. Но попробую все сделать, чтобы… Нет, не я сделаю — только ребята могу все изменить. На хвост сядем. В драку мы ввяжемся, а там уже посмотрим.

— Фанаты скандировали ваше имя. Слышали это? И что для вас значит их поддержка?

— Мне казалось, они меня на поле звали. А так, очень приятно, конечно. Но был бы другой результат, и они, думаю, так не скандировали бы. Но это все благодаря футболистам.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер столичного «Динамо» рассказал о состоянии команды, которую он принял после трети чемпионата.
 
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