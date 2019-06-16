Сотрудник АЗС погиб на работе. Наниматель оказался не готов заплатить вдове 10 годовых окладов

Источник материала: Tut.by

3 июня 2018 года 43-летний оператор Брестского нефтегазового комплекса ИООО «Лукойл-Белоруссия» делал свою обычную работу — наполнял цистерну дизтопливом. В какой-то момент, когда большая часть содержимого была залита, бензовоз резко вспыхнул. Объятый пламенем Александр успел соскочить с платформы, отбежать на несколько десятков метров, где его догнал коллега с огнетушителем. В результате несчастного случая брестчанин получил термические ожоги лица, шеи, обеих рук и ног, грудной клетки. Потом была реанимация и два месяца борьбы за жизнь. Увы, эту битву организм проиграл , хотя врачи первоначально не делали столь тяжелых прогнозов.



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Сейчас вдова Александра пытается получить компенсацию за гибель мужа в размере 10 годовых заработков. Работодатель конпенсацию заплатил — однако значительно меньшую. Об этом рассказывает « Вечерний Брест ».

Официально причиной инцидента стало неправильное заземление корпуса автомобиля во время заправки. Из-за этого в цистерне возник разряд статического электричества, что и привело к воспламенению. Согласно заключению экспертов, сопротивление контактного соединения в момент аварии составило 251 ом при норме в 0,05 ом. То есть превысило предельно допустимое более чем в 5000 (!) раз. Бензовоз принадлежал гродненской фирме «Данко». Как следует из заключения комиссии, водитель автомобиля не выполнил элементарных требований техники безопасности, а руководство нефтегазового комплекса не обеспечило контроль за их соблюдением. Уголовное дело изначально возбуждать не стали. Затем, после обращения ООО «Лукойл-Белоруссия» в Следственный комитет, уголовный процесс все же был запущен. Но в мае этого года снова приостановлен до изучения результатов экспертизы автомобиля. Характерно, что экспертизу назначили уже после того, как машину отремонтировали.

Виновными признали водителя «Данко» и должностных лиц «Лукойла». Однако никто из них к ответственности, уголовной либо административной, привлечен не был, во всяком случае пока.

Вдова Ирина работает учительницей в брестской школе. Вот уже почти год она пытается отстоять свое право на получение компенсации за гибель мужа.

При этом она ссылается на Генеральное соглашение между правительством, Федерацией профсоюзов и объединением нанимателей, действовавшее на тот момент, где четко записано: «Производить выплату из средств нанимателя: семье погибшего по вине нанимателя на производстве работника, помимо установленного законодательством возмещения ущерба, единовременной материальной помощи в размере не менее 10 годовых заработков погибшего, исчисленных по заработку за год от месяца, предшествующего несчастному случаю» (пункт 55.22). Аналогичная норма предусмотрена в отраслевом тарифном соглашении, заключенном по указу президента РБ от 15.07.1995 № 278 «О развитии социального партнерства в Республике Беларусь» между концерном «Белнефтехим», Республиканской ассоциацией предприятий промышленности БелАПП и профсоюзами (п. 6.6.)

ИООО «Лукойл-Белоруссия» выплатило семье 10 месячных зарплат Александра. В ответе, который получила Ирина, руководство компании поясняет это тем, что именно такая норма содержится во внутриколлективном договоре, который на предприятии считают важнее Генерального соглашения. Что касается тарифного соглашения, на которое ссылается Ирина, оно, как следует от ответа ИООО «Лукойл-Белоруссия», распространяется исключительно на предприятия концерна «Белнефтехим».

«С юридической точки зрения Генеральное соглашение, как и областное, имеет силу закона на конкретном предприятии, если его положения подкреплены в соответствующем коллективном договоре. На предприятиях и в организациях с государственной формой собственности профсоюзы делают все от них зависящее, чтобы основные нормы Соглашения, направленные на повышение социальной защищенности трудящихся, работали и применялись. С частными компаниями все намного сложнее, но и здесь мы тоже работаем», — комментирует Ирина Михнович, главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов.

«Я прекрасно понимаю, что мужа мне никто не вернет, — говорит вдова погибшего. — Хотя отдала бы все, чтобы это случилось. Но он погиб из-за чьей-то невнимательности, халатности и т.д. На работу в тот день он ушел здоровым, нормальным человеком. И его вины в том, что случилось, абсолютно нет никакой. Есть вина нанимателя. Так почему наниматель не может взять на себя ответственность? Ведь предприятие на самом деле небедное. А живем мы все в одном государстве».