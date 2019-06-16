Тренер БАТЭ пошутил, что ему предлагали возглавить сборную Сингапура, и рассказал о стрессе

Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на послематчевой пресс-конференции по окончании поединка с «Шахтером» немного шутил, рассказал о здоровье основного вратаря Дениса Щербицкого, про обнимашки со Станиславом Драгуном, поддержал сборную и поведал о стрессе. Слова тренера приводит пресс-служба БАТЭ .



Фото: ФК БАТЭ

— Тяжелый матч. Мы очень рады этим трем очкам. Понимали, с кем играем, что в составах обеих команд много сборников — как правило, подобные отлучки влияют, вносят коррективы в подготовку. Повторюсь: очень рады, что добыли три очка. Идем дальше.

— Станислав Драгун эмоционально отпраздновал гол, обнимался с вами. Есть ли какая-то предыстория у такого празднования?

— Просто Стас нравится мне как человек и футболист. На самом деле — никаких предысторий нет. Поединок был очень эмоциональный. И Драгун решил подбежать ко мне, чтобы разделить радость по поводу красивого гола.

— Насколько серьезная травма у Щербицкого?

— Денис на днях вернется с обследования в Германии с полным списком рекомендаций. Узнаем, что с ним и как действовать. Но то, о чем говорилось изначально, немецкие врачи не подтвердили. Отрадный момент: операции не потребуется. Однако только время покажет, как плечо Дениса поведет себя после лечения на тренировках.

— Как вам в роли тренера комфортнее двигаться по дистанции с психологической точки зрения: когда конкуренты где-то внизу или когда плотность в верхней части таблицы велика?

— Если работаешь в команде, ставящей перед собой максимальные задачи, то в любом случае находишься под давлением — вне зависимости от того, есть отрыв или нет. Вообще я не сказал бы, что чувствуешь себя комфортно, даже если имеешь мало-мальский отрыв. Всегда под давлением, под какой-то призмой. Это не повод отдыхать, не делать свое дело.

— В состоянии стресса вы чувствуете себя лучше, чем когда его нет?

— Главное — вовремя снять стресс. Честно говоря, к этому привыкаешь и какое-то удовольствие получаешь. Нормальное состояние.

— Во вторник на матч сборной с североирландцами пришло 5 тысяч человек, сегодня — более 7 с половиной. Только ли это связано с тем, что тогда был будний день и позднее начало поединка, а сейчас — выходной и раннее?

— Наверное, и этот фактор повлиял. Но если говорим о сборной, то хотелось бы слышать более добрые и радужные тона. Мы очень много критикуем своих, относимся предвзято — и возносим людей, скажем так, не с белорусским паспортом. Я так, образно. А что касается посещаемости, то вывеска хорошая, сильные соперники. Спасибо тем, кто пришел сегодня на «Борисов-Арену»! Неплохая погода, солнышко ушло, стало более комфортно находиться на трибунах, особенно если не попадаешь под дождик. Хочется верить, что мы не разочаровали болельщиков.

— Не предлагали ли вам возглавить национальную сборную?

— Только Сингапура. Да нет, нельзя же совмещать.

— Претерпел ли коррективы ваш план на игру после удаления у солигорчан?

— Отрадный факт, как мы на это среагировали. Ведь удаление в стане соперника способно и разложить твою команду, дать ощущение мнимого преимущества. Мы, к счастью, неплохо использовали и пространство, и то, что футболистам «Шахтера» пришлось много перемещаться без мяча. В итоге мы трижды забили и довели дело до победы.

Корректировки вносить не требовалось. Мы должны были по-прежнему надежно действовать в обороне, поскольку на поле оставался быстрый Бакай. Оставались Эбонг и Ковалев, готовые убегать в контратаки. Плюс «стандарты», один из которых обернулся пропущенным голом — Антич здорово пробил. Контратаки и стандартные положения соперника мы обязаны были убрать, даже имея численный перевес.

А так хорошая работа с мячом, давление, давление, давление. Которое и привело к победному результату.