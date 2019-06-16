ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренер БАТЭ пошутил, что ему предлагали возглавить сборную Сингапура, и рассказал о стрессе

16.06.2019 21:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на послематчевой пресс-конференции по окончании поединка с «Шахтером» немного шутил, рассказал о здоровье основного вратаря Дениса Щербицкого, про обнимашки со Станиславом Драгуном, поддержал сборную и поведал о стрессе. Слова тренера приводит пресс-служба БАТЭ.


Фото: ФК БАТЭ

— Тяжелый матч. Мы очень рады этим трем очкам. Понимали, с кем играем, что в составах обеих команд много сборников — как правило, подобные отлучки влияют, вносят коррективы в подготовку. Повторюсь: очень рады, что добыли три очка. Идем дальше.

— Станислав Драгун эмоционально отпраздновал гол, обнимался с вами. Есть ли какая-то предыстория у такого празднования?

— Просто Стас нравится мне как человек и футболист. На самом деле — никаких предысторий нет. Поединок был очень эмоциональный. И Драгун решил подбежать ко мне, чтобы разделить радость по поводу красивого гола.

— Насколько серьезная травма у Щербицкого?

— Денис на днях вернется с обследования в Германии с полным списком рекомендаций. Узнаем, что с ним и как действовать. Но то, о чем говорилось изначально, немецкие врачи не подтвердили. Отрадный момент: операции не потребуется. Однако только время покажет, как плечо Дениса поведет себя после лечения на тренировках.

— Как вам в роли тренера комфортнее двигаться по дистанции с психологической точки зрения: когда конкуренты где-то внизу или когда плотность в верхней части таблицы велика?

— Если работаешь в команде, ставящей перед собой максимальные задачи, то в любом случае находишься под давлением — вне зависимости от того, есть отрыв или нет. Вообще я не сказал бы, что чувствуешь себя комфортно, даже если имеешь мало-мальский отрыв. Всегда под давлением, под какой-то призмой. Это не повод отдыхать, не делать свое дело.

— В состоянии стресса вы чувствуете себя лучше, чем когда его нет?

— Главное — вовремя снять стресс. Честно говоря, к этому привыкаешь и какое-то удовольствие получаешь. Нормальное состояние.

— Во вторник на матч сборной с североирландцами пришло 5 тысяч человек, сегодня — более 7 с половиной. Только ли это связано с тем, что тогда был будний день и позднее начало поединка, а сейчас — выходной и раннее?

— Наверное, и этот фактор повлиял. Но если говорим о сборной, то хотелось бы слышать более добрые и радужные тона. Мы очень много критикуем своих, относимся предвзято — и возносим людей, скажем так, не с белорусским паспортом. Я так, образно. А что касается посещаемости, то вывеска хорошая, сильные соперники. Спасибо тем, кто пришел сегодня на «Борисов-Арену»! Неплохая погода, солнышко ушло, стало более комфортно находиться на трибунах, особенно если не попадаешь под дождик. Хочется верить, что мы не разочаровали болельщиков.

— Не предлагали ли вам возглавить национальную сборную?

— Только Сингапура. Да нет, нельзя же совмещать.

— Претерпел ли коррективы ваш план на игру после удаления у солигорчан?

— Отрадный факт, как мы на это среагировали. Ведь удаление в стане соперника способно и разложить твою команду, дать ощущение мнимого преимущества. Мы, к счастью, неплохо использовали и пространство, и то, что футболистам «Шахтера» пришлось много перемещаться без мяча. В итоге мы трижды забили и довели дело до победы.

Корректировки вносить не требовалось. Мы должны были по-прежнему надежно действовать в обороне, поскольку на поле оставался быстрый Бакай. Оставались Эбонг и Ковалев, готовые убегать в контратаки. Плюс «стандарты», один из которых обернулся пропущенным голом — Антич здорово пробил. Контратаки и стандартные положения соперника мы обязаны были убрать, даже имея численный перевес.

А так хорошая работа с мячом, давление, давление, давление. Которое и привело к победному результату.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Бага немного шутил и говорил о том, как стресс влияет на команду.
 
Новости дня
Новости разные
 
В течении получаса в Бресте задержано два пьяных водителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика