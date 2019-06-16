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«Шахтер» после поражения от БАТЭ уже ментально готовится к матчу против брестского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал
— До удаления проблем не было. Контролировали матч. Были моменты. Даже в штангу попадали. Хотя и издержки были. Плохо разворачивались. Удаление и второй пропущенный мяч решили исход встречи.
— Поражение скажется на подготовке к матчу с брестским «Динамо»?
— Нет. Мы уже начали готовиться к игре с ними. Ментально.
— Громыко вышел на поле в стартовом составе, а Селява остался на скамейке. Не слишком ли смелое решение в игре с БАТЭ?
— Нет. Мы собирались активно играть. Мы хотим в футбол играть. БАТЭ силен, и мы сильны. Считаем, что недостаточно агрессивно начали сегодняшнюю игру. Была проблема, что мы слишком спокойно отнеслись к началу встречи. Это самая большая ошибка. Смелое решение, несмелое. Нормальное — играть в футбол! Ладно, проехали.
Единственное, что скажу: первая желтая карточка Рыбаку явно надуманная. Там даже фола не было. Но так решил судья. Ему виднее.
— Климович и Рыбак провалили матч. Согласны?
— Бывает. Это футбол. Андрей ошибся, выронил из рук мяч — возможно, скользкий. Все ошибаются. Такой вид спорта.
В 12-м туре чемпионата «Шахтер» в Солигорске примет брестское «Динамо».
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