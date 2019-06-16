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Франческо Тотти уйдет из «Ромы» после 27 лет в клубе

16.06.2019 21:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Технический директор «Ромы» Франческо Тотти покидает клуб, сообщает Sports.ru.


По информации Sky Sport Italia, вопрос об уходе решен, а в понедельник о нем будет объявлено. На завтра намечена пресс-конференция, на которой Тотти объяснит это решение.

Отмечается, что уйти решил сам Тотти. Его не устраивало то, что его мнение при выборе нового тренера и директора не учитывалось, и то, что клуб пытался представить его в плохом свете в медиа, а президент «Ромы» Джеймс Паллотта нанял советником Франко Бальдини и ограничил полномочия экс-капитана римлян.

Тотти дебютировал за «Рому» в 1992 году и провел всю карьеру за столичный клуб, закончив играть в 2017-м. Он сразу получил должность в «Роме», став помощником спортивного директора Мончи.

 
 
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Вопрос об уходе решен, а в понедельник о нем будет объявлено.
 
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