Франческо Тотти уйдет из «Ромы» после 27 лет в клубе

Источник материала: Tut.by

Технический директор «Ромы» Франческо Тотти покидает клуб, сообщает Sports.ru .





По информации Sky Sport Italia , вопрос об уходе решен, а в понедельник о нем будет объявлено. На завтра намечена пресс-конференция, на которой Тотти объяснит это решение.

Отмечается, что уйти решил сам Тотти. Его не устраивало то, что его мнение при выборе нового тренера и директора не учитывалось, и то, что клуб пытался представить его в плохом свете в медиа, а президент «Ромы» Джеймс Паллотта нанял советником Франко Бальдини и ограничил полномочия экс-капитана римлян.

Тотти дебютировал за «Рому» в 1992 году и провел всю карьеру за столичный клуб, закончив играть в 2017-м. Он сразу получил должность в «Роме», став помощником спортивного директора Мончи.