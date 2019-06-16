ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сочи выбрали лучший российский фильм года

16.06.2019 21:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жюри юбилейного 30-го фестиваля «Кинотавр» во главе с актером Константином Хабенским назвало победителей. Главный приз получил фильм «Бык» Бориса Акопова, а лучшим режиссером стал Александр Лунгин. Он этом сообщает РБК.


Фото: Кинотавр / facebook.com

Главный приз фестиваля — фильм «Бык» Бориса Акопова.

Лучший режиссер — Александр Лунгин (фильм «Большая Поэзия»).

Приз за лучшую женскую роль — Виктория Толстоганова (фильм «Выше неба»),

Приз за лучшую за мужскую роль — Александр Кузнецов (фильм «Большая поэзия»).

Приз за лучший сценарий — Анна Пармас, Мария Шульгина, Елизавета Тихонова (фильм «Давай разведемся»).

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России — фильм «Керосин» Юсупа Разыкова.

Приз «За лучший дебют» — фильм «Давай разведемся».

В основную программу «Кинотавра» всего в этом году вошло 15 картин. В этом году в связи с юбилейной датой решено было не проводить отдельный конкурс дебютантов, а включить их ленты в основную программу фестиваля. Всего таких лент было шесть.

Это, в частности, режиссерский дебют известной сценаристки Анны Пармас («Ко-ко-ко», «История одного назначения») — комедия «Давай разведемся», главную роль в которой исполнила актриса Анна Михалкова. Драма актера Григория Добрыгина («Матильда») «Sheena667», а также фильмы «Люби их всех» Марии Агранович, «Бык» Бориса Акопова, «Куратор» Петра Левченко, «Мальчик русский» Александра Золотухина.

Драма 27-летнего режиссера Кантемира Балагова «Дылда», получившая в мае приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, в основную программу «Кинотавра» не вошла из-за возможного «конфликта интересов». Продюсер этой ленты Александр Роднянский — президент «Кинотавра».

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт 30STM

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный приз получил фильм «Бык» Бориса Акопова, а лучшим режиссером стал Александр Лунгин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гандболисты сборной Беларуси с разницей в 25 мячей разгромили финнов и вышли на чемпионат Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика