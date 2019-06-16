В Сочи выбрали лучший российский фильм года

Источник материала: Tut.by

Жюри юбилейного 30-го фестиваля «Кинотавр» во главе с актером Константином Хабенским назвало победителей. Главный приз получил фильм «Бык» Бориса Акопова, а лучшим режиссером стал Александр Лунгин. Он этом сообщает РБК .



Фото: Кинотавр / facebook.com

Главный приз фестиваля — фильм «Бык» Бориса Акопова.

Лучший режиссер — Александр Лунгин (фильм «Большая Поэзия»).

Приз за лучшую женскую роль — Виктория Толстоганова (фильм «Выше неба»),

Приз за лучшую за мужскую роль — Александр Кузнецов (фильм «Большая поэзия»).

Приз за лучший сценарий — Анна Пармас, Мария Шульгина, Елизавета Тихонова (фильм «Давай разведемся»).

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России — фильм «Керосин» Юсупа Разыкова.

Приз «За лучший дебют» — фильм «Давай разведемся».

В основную программу «Кинотавра» всего в этом году вошло 15 картин. В этом году в связи с юбилейной датой решено было не проводить отдельный конкурс дебютантов, а включить их ленты в основную программу фестиваля. Всего таких лент было шесть.

Это, в частности, режиссерский дебют известной сценаристки Анны Пармас («Ко-ко-ко», «История одного назначения») — комедия «Давай разведемся», главную роль в которой исполнила актриса Анна Михалкова. Драма актера Григория Добрыгина («Матильда») «Sheena667», а также фильмы «Люби их всех» Марии Агранович, «Бык» Бориса Акопова, «Куратор» Петра Левченко, «Мальчик русский» Александра Золотухина.

Драма 27-летнего режиссера Кантемира Балагова «Дылда», получившая в мае приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, в основную программу «Кинотавра» не вошла из-за возможного «конфликта интересов». Продюсер этой ленты Александр Роднянский — президент «Кинотавра».

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