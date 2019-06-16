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Статут ВКЛ 1588 года, экслибрисы и книги из Радзивилловской библиотеки. В Мирском замке – новая выставка

16.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Статут ВКЛ 1588 года, экслибрисы и книги из Радзивилловской библиотеки. В Мирском замке – новая выставка

Открылась выставка в рамках фестиваля «Книжные встречи в Мирском замке», который прошел здесь 15 июня.

Выставка «Вялікае Кніжнае Люстэрка» интересно своим названием обыгрывает аббревиатуру ВКЛ. Словно увязывая в одно целое представленные на ней экспонаты и название государства с его историей. Впрочем, так оно и есть. Одно из центральных мест в экспозиции занимает Статут ВКЛ 1588 года из фондов Музея истории Могилева. Документ уникальный сам по себе. Два с половиной столетия он являлся основным сводом законов на территории современных Беларуси, Литвы и Украины. Не случайно в XVII — XVIII веках он был переведен на многие языки, в том числе русский, польский, украинский, немецкий, французский и латинский. 
 
Статут ВКЛ 1588 года, экслибрисы и книги из Радзивилловской библиотеки. В Мирском замке – новая выставка
Статут ВКЛ 1588 года, экслибрисы и книги из Радзивилловской библиотеки. В Мирском замке – новая выставка
 
Статут ВКЛ 1588 года, экслибрисы и книги из Радзивилловской библиотеки. В Мирском замке – новая выставка

Статут ВКЛ 1588 года, экслибрисы и книги из Радзивилловской библиотеки. В Мирском замке – новая выставка
Статут ВКЛ 1588 года, экслибрисы и книги из Радзивилловской библиотеки. В Мирском замке – новая выставка

Украшают выставку экслибрисы. Этот элемент книги в давние времена указывал на ее владельца и состоял из его инициалов. Сегодня это отдельное направление в искусстве. О том, кто сегодня работает в этом направлении и чем отличается почерк разных книжных графиков, также рассказывает выставка. Есть здесь работы и нашего известного земляка, книжного графика Юрия Яковенко.

Посетить выставку можно в течение месяца.

Статут ВКЛ 1588 года, экслибрисы и книги из Радзивилловской библиотеки. В Мирском замке – новая выставка
Статут ВКЛ 1588 года, экслибрисы и книги из Радзивилловской библиотеки. В Мирском замке – новая выставка

Татьяна МОСТОВСКАЯ
Фото: автора и www.polymia.by
https://grodnonews.by/
 
Теги: Могилев
 
 
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Открылась выставка в рамках фестиваля «Книжные встречи в Мирском замке», который прошел здесь 15 июня. Выставка «Вялікае Кніжнае Люстэрка» интересно своим...
 
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