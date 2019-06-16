Статут ВКЛ 1588 года, экслибрисы и книги из Радзивилловской библиотеки. В Мирском замке – новая выставка

Источник материала: Вороновская газета





Открылась выставка в рамках фестиваля «Книжные встречи в Мирском замке», который прошел здесь 15 июня.

Выставка «Вялікае Кніжнае Люстэрка» интересно своим названием обыгрывает аббревиатуру ВКЛ. Словно увязывая в одно целое представленные на ней экспонаты и название государства с его историей. Впрочем, так оно и есть. Одно из центральных мест в экспозиции занимает Статут ВКЛ 1588 года из фондов Музея истории Могилева . Документ уникальный сам по себе. Два с половиной столетия он являлся основным сводом законов на территории современных Беларуси, Литвы и Украины. Не случайно в XVII — XVIII веках он был переведен на многие языки, в том числе русский, польский, украинский, немецкий, французский и латинский.











Также в экспозиции можно увидеть книги Радзивилловской библиотеки, предоставленные для выставки из фондов Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси. И это одно из самых больших и сохранившихся на территории Беларуси книжных собраний. Всего в составе более 3,5 тысяч печатных и рукописных документов, которые касаются самых разных сфер жизни человека. В Мирском замке представлена лишь небольшая их часть. Но и в них гости могут оценить изящество и качество исполнения, оформления изданий. В них широко используются графика периода ренессанса, орнаменты, заставки, ксилография и другие элементы украшения текста.







Украшают выставку экслибрисы. Этот элемент книги в давние времена указывал на ее владельца и состоял из его инициалов. Сегодня это отдельное направление в искусстве. О том, кто сегодня работает в этом направлении и чем отличается почерк разных книжных графиков, также рассказывает выставка. Есть здесь работы и нашего известного земляка, книжного графика Юрия Яковенко.

Посетить выставку можно в течение месяца.







Татьяна МОСТОВСКАЯ

Фото: автора и www.polymia.by https://grodnonews.by/