Схема маршрута эстафеты «Пламя мира» 17 и 18 июня

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Его зажгли в Риме 3 мая. Чтобы добраться в Минск, факел проделал очень большой путь. Эстафета «Пламя мира» прошествовала по семи странам Европы и даже побывала на вершине Монблана. Какой маршрут запланирован в столице?





17 июня огонь провезут по пр. Победителей и в торжественной обстановке встретят на пл. Государственного флага. 18 июня главный символ II Европейских игр проследует по пр. Независимости от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.

На следующий день «Пламя мира» побывает на промышленных предприятиях: МАЗе, «Атланте», МЗКТ, МТЗ. Его также доставят в Парк высоких технологий, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». 20 июня участники эстафеты посетят парки и достопримечательности Минска, заглянут в Деревню спортсменов на церемонию приветствия атлетов.