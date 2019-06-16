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Схема маршрута эстафеты «Пламя мира» 17 и 18 июня

16.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Его зажгли в Риме 3 мая. Чтобы добраться в Минск, факел проделал очень большой путь. Эстафета «Пламя мира» прошествовала по семи странам Европы и даже побывала на вершине Монблана. Какой маршрут запланирован в столице?

Схема маршрута эстафеты «Пламя мира» 17 и 18 июня

17 июня огонь провезут по пр. Победителей и в торжественной обстановке встретят на пл. Государственного флага. 18 июня главный символ II Европейских игр проследует по пр. Независимости от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.

На следующий день «Пламя мира» побывает на промышленных предприятиях: МАЗе, «Атланте», МЗКТ, МТЗ. Его также доставят в Парк высоких технологий, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». 20 июня участники эстафеты посетят парки и достопримечательности Минска, заглянут в Деревню спортсменов на церемонию приветствия атлетов.

Завершится эстафета «Пламя мира» 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Во время церемонии открытия Игр огонь зажгут в чаше.

 
Теги: Минск
 
 
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Его зажгли в Риме 3 мая. Чтобы добраться в Минск, факел проделал очень большой путь. Эстафета «Пламя мира» прошествовала по семи странам Европы и даже
 
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