Востребованный эксперимент

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





В Гомельской таможне с 12 сентября 2018 года в пункте пропуска Новая Гута проводится эксперимент по взаимодействию должностных лиц таможенных органов и должностных лиц, осуществляющих ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль (надзор), связанный с установкой и использованием контейнеров для добровольного выброса физическими лицами товаров, не прошедших ветеринарный или карантинный фитосанитарный контроль (надзор).

Возможность добровольно распорядиться товаром, не прошедшим ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль (надзор), позволяет гражданам продолжить поездку и не тратить время на границе.

Эксперимент оказался востребованным и проходит успешно, о чем свидетельствует статистика. Так, в течение апреля-мая текущего года граждане, пересекающие границу на въезд в Республику Беларусь, 163 раза воспользовались возможностью выбросить продукцию, не прошедшую карантинный фитосанитарный контроль (надзор), 186 раз – продукцию, не прошедшую ветеринарный контроль (надзор).

В ходе эксперимента нареканий и жалоб на действия должностных лиц таможенных органов, а также должностных лиц, осуществляющих карантинный фитосанитарный и ветеринарный контроль (надзор), не поступало, конфликтных ситуаций не возникало.

По материалам Гомельской таможни

Фото БЕЛАПАН