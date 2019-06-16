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Востребованный эксперимент

17.06.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Востребованный эксперимент

 В Гомельской таможне с 12 сентября 2018 года в пункте пропуска Новая Гута проводится эксперимент по взаимодействию должностных лиц таможенных органов и должностных лиц, осуществляющих ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль (надзор), связанный с установкой и использованием контейнеров для добровольного выброса физическими лицами товаров, не прошедших ветеринарный или карантинный фитосанитарный контроль (надзор).  

Возможность добровольно распорядиться товаром, не прошедшим ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль (надзор), позволяет гражданам продолжить поездку и не тратить время на границе. 

Эксперимент оказался востребованным и проходит успешно, о чем свидетельствует статистика. Так, в течение апреля-мая текущего года граждане, пересекающие границу на въезд в Республику Беларусь, 163 раза воспользовались возможностью выбросить продукцию, не прошедшую  карантинный фитосанитарный контроль (надзор), 186 раз – продукцию, не прошедшую ветеринарный контроль (надзор). 

В ходе эксперимента нареканий и жалоб на действия должностных лиц таможенных органов, а также должностных лиц, осуществляющих карантинный фитосанитарный и ветеринарный контроль (надзор), не поступало, конфликтных ситуаций не возникало.   

По материалам Гомельской таможни 

Фото БЕЛАПАН

 

 
 
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