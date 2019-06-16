Белорусы стали больше доверять национальной валюте

Источник материала: Ежедневник





Если год назад лишь 23,8% белорусов хранили свои сбережения в белорусских рублях, то сейчас уже 35,5%.

Об этом свидетельствует сопоставление двух опросов, проведенных Нацбанком Беларуси в мае 2018 года и в мае 2019 года.

Согласно опубликованной Нацбанком информации об инфляционных ожиданиях населения, в мае 2018 года 76,2% белорусских респондентов предпочитало хранить свои финансовые средства в иностранной валюте. В мае 2019 года ответивших подобным образом оказалось 64,5%.

Параллельно с ростом доверия к национальной валюте растет и доверие к белорусскому банковскому сектору. Если в мае 2018 года предпочитаемой формой сбережений у 43,9% опрошенных были наличные средства, а на банковских депозитах хранили средства 25,7% респондентов, то в мае 2019 года, пропорция сторонников наличности сократилась до 39,8%, а приверженцев депозитария выросла до 31,2%.

Немного изменилась и структура других форм сбережения финансовых средств. Так если в 2018 году в недвижимости хранили накопления 19% респондентов, в золоте, драгметаллах и страховании 4,2%, а в ценных бумагах – 2,1%, то в 2019 году в недвижимости держали свои средства 18,6% респондентов, в золоте, драгметаллах и страховании 3,5%, а в ценных бумагах – 2,7% опрошенных.

Анализ инфляционных ожиданий был подготовлен на основе проводимого с ноября 2017 года опроса респондентов Беларуси (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет) методом личного интервью по месту жительства (с ноября 2017 года в опросах участвовали 1 000 респондентов, а с мая 2018 года – 2 000 респондентов).