Копия Эстафета «Пламя мира» II Европейских игр завершила путешествие по Минской области

Символ II Европейских игр из рук в руки передавали выдающиеся спортсмены - олимпийский чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Леонид Тараненко, олимпийский чемпион 2010 года по фристайлу Алексей Гришин, а также заслуженные артистки Беларуси Алена Ланская и Ирина Дорофеева, телеведущий и бизнесмен Денис Курьян, телеведущая Марина Грицук.
Сегодня «Пламя мира» также было доставлено в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», а уже завтра начнется его путешествие по улицам Минска. 17 июня понаблюдать за эстафетой смогут все, кто окажется в нужный час на проспекте Победителей, по которому караван проследует на площадь Государственного флага. Здесь жителей и гостей столицы ждет торжественная церемония. На следующий день эстафета пройдет по проспекту Независимости - от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.
19 июня огонь ярких побед озарит собой ряд минских предприятий, а на 20 июня запланировано посещение парков и городских достопримечательностей. Безусловно, эстафета огня заглянет и в Деревню спортсменов, чтобы поприветствовать участников мультиспортивного форума.