Копия Эстафета «Пламя мира» II Европейских игр завершила путешествие по Минской области

Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Эстафета огня «Пламя мира» II Европейских игр завершает свое путешествие по Минской области. В ближайшее время караван посетит знаковые места столицы. Грандиозное завершение пути состоится на Национальном олимпийском стадионе «Динамо», где 21 июня во время церемонии открытия зажжется огонь мультиспортивного форума. Сегодня же «Пламя мира» было поднято над мемориальным комплексом «Курган Славы».

Символ II Европейских игр из рук в руки передавали выдающиеся спортсмены - олимпийский чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Леонид Тараненко, олимпийский чемпион 2010 года по фристайлу Алексей Гришин, а также заслуженные артистки Беларуси Алена Ланская и Ирина Дорофеева, телеведущий и бизнесмен Денис Курьян, телеведущая Марина Грицук.

Сегодня «Пламя мира» также было доставлено в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», а уже завтра начнется его путешествие по улицам Минска. 17 июня понаблюдать за эстафетой смогут все, кто окажется в нужный час на проспекте Победителей, по которому караван проследует на площадь Государственного флага. Здесь жителей и гостей столицы ждет торжественная церемония. На следующий день эстафета пройдет по проспекту Независимости ­- от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.

19 июня огонь ярких побед озарит собой ряд минских предприятий, а на 20 июня запланировано посещение парков и городских достопримечательностей. Безусловно, эстафета огня заглянет и в Деревню спортсменов, чтобы поприветствовать участников мультиспортивного форума.























































































