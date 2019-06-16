Уже сегодня Вы можете стать обладателем нового Volkswagen даже без первоначального взноса!

Источник материала: Виртуальный Брест

Как это сделать? Мы подготовили для Вас инструкцию. Volkswagen представляет Вашему вниманию юбилейную комплектацию самого продаваемого автомобиля Polo Rodnoy !





В данную комплектацию уже включено самое важное:

1. Ездите в тишине с улучшенной шумоизоляцией;

2. Поддерживайте комфортную температуру в салоне – Polo Родной уже с кондиционером;

3. Дополнительно позаботились о Вашем комфорте и дооснастили автомобиль самыми востребованными оборудованием и аксессуаром - коврики, брызговики и защита двигателя;

4. Электроуправляемые и электрообогреваемые зеркала заднего вида, а также электрообогрев лобового стекла – удобные функции Polo Родной помогут в любой ситуации и погодных условиях;

5. Честная гарантия 5 лет на узлы и агрегаты, 12 лет гарантии от коррозии кузова;

6. И все это без первоначального взноса!

Приобрести юбилейную комплектацию Polo Rodnoy можно у официального дилера Volkswagen «Атлант-М Запад» на самых выгодных условиях:

- Без первоначального взноса!

- Без справки о доходах (при сумме кредита до 25 000 BYN);

- Срок кредитования до 10 лет!

Выберите юбилейную версию Polo и получайте удовольствие от вождения!

Запишитесь на бесплатный тест-драйв прямо сейчас!





А вы знали, что Volkswagen Tiguan – победитель премии «Маскот» в номинации «Среднеразмерный кроссовер и внедорожник года»?! Убедитесь сами в истинном удовольствии и комфорте от езды. Представляем Вашему вниманию новинку – Tiguan Connect !





· фирменный цвет кузова Petroleum Blue с эффектом металлик

· светодиодные задние LED-фары в специальном 3D-дизайне

· 17-дюймовые легкосплавные диски

· парковочный ассистент Park Assist

· интерфейс для смартфонов AppConnect (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink)

· аудиосистема "Composition Media" с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида

· электропривод багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close

· бесключевой доступ и запуск двигателя KESSY

· обогреваемые передние и задние внешние сиденья

· обогреваемое лобовое стекло

Почувствуйте настоящий комфорт с платежом от 240 рублей в месяц под 0,01%. Честная гарантия 5 лет. Спешите!

Запишитесь на бесплатный тест-драйв в автоцентре Атлант-М Запад прямо сейчас!

Долгожданная распродажа коммерческой техники Volkswagen с выгодой до 8600 рублей!

Выбирая коммерческие автомобили Volkswagen, Вы приобретаете сильного партнера, который будет уверенно сопровождать Вас как в бизнесе, так и в повседневной жизни.





Успейте обновить автопарк компании выгодно: Volkswagen объявляет БОЛЬШУЮ распродажу коммерческих автомобилей с выгодой до 8600 рублей!

Ваше преимущество составит целых 8600 рублей при покупке Multivan, 6450 рублей – при покупке Caravelle, 2150 рублей - при покупке Caddy и 1075 рублей при выборе Amarok!

Звоните! Нам есть, что Вам предложить!

+375 162 43 43 43

+375 33 642 42 42

+375 44 742 42 42

ООО «Атлант-М Запад»

г. Брест, ул. Старозадворская, 2