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Уже сегодня Вы можете стать обладателем нового Volkswagen даже без первоначального взноса!
17.06.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как это сделать? Мы подготовили для Вас инструкцию. Volkswagen представляет Вашему вниманию юбилейную комплектацию самого продаваемого автомобиля
В данную комплектацию уже включено самое важное:
1. Ездите в тишине с улучшенной шумоизоляцией;
2. Поддерживайте комфортную температуру в салоне – Polo Родной уже с кондиционером;
3. Дополнительно позаботились о Вашем комфорте и дооснастили автомобиль самыми востребованными оборудованием и аксессуаром - коврики, брызговики и защита двигателя;
4. Электроуправляемые и электрообогреваемые зеркала заднего вида, а также электрообогрев лобового стекла – удобные функции Polo Родной помогут в любой ситуации и погодных условиях;
5. Честная гарантия 5 лет на узлы и агрегаты, 12 лет гарантии от коррозии кузова;
6. И все это без первоначального взноса!
Приобрести юбилейную комплектацию Polo Rodnoy можно у официального дилера Volkswagen «Атлант-М Запад» на самых выгодных условиях:
- Без первоначального взноса!
- Без справки о доходах (при сумме кредита до 25 000 BYN);
- Срок кредитования до 10 лет!
Выберите юбилейную версию Polo и получайте удовольствие от вождения!
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А вы знали, что Volkswagen Tiguan – победитель премии «Маскот» в номинации «Среднеразмерный кроссовер и внедорожник года»?! Убедитесь сами в истинном удовольствии и комфорте от езды. Представляем Вашему вниманию новинку –
· фирменный цвет кузова Petroleum Blue с эффектом металлик
· светодиодные задние LED-фары в специальном 3D-дизайне
· 17-дюймовые легкосплавные диски
· парковочный ассистент Park Assist
· интерфейс для смартфонов AppConnect (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink)
· аудиосистема "Composition Media" с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида
· электропривод багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close
· бесключевой доступ и запуск двигателя KESSY
· обогреваемые передние и задние внешние сиденья
· обогреваемое лобовое стекло
Почувствуйте настоящий комфорт с платежом от 240 рублей в месяц под 0,01%. Честная гарантия 5 лет. Спешите!
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+375 33 642 42 42
+375 44 742 42 42
ООО «Атлант-М Запад»
г. Брест, ул. Старозадворская, 2
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