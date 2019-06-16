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Уже сегодня Вы можете стать обладателем нового Volkswagen даже без первоначального взноса!

17.06.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как это сделать? Мы подготовили для Вас инструкцию. Volkswagen представляет Вашему вниманию юбилейную комплектацию самого продаваемого автомобиля Polo Rodnoy!

Уже сегодня Вы можете стать обладателем нового Volkswagen даже без первоначального взноса!

В данную комплектацию уже включено самое важное:

1. Ездите в тишине с улучшенной шумоизоляцией;

2. Поддерживайте комфортную температуру в салоне – Polo Родной уже с кондиционером;

3. Дополнительно позаботились о Вашем комфорте и дооснастили автомобиль самыми востребованными оборудованием и аксессуаром - коврики, брызговики и защита двигателя;

4. Электроуправляемые и электрообогреваемые зеркала заднего вида, а также электрообогрев лобового стекла – удобные функции Polo Родной помогут в любой ситуации и погодных условиях;

5. Честная гарантия 5 лет на узлы и агрегаты, 12 лет гарантии от коррозии кузова;

6. И все это без первоначального взноса!

Приобрести юбилейную комплектацию Polo Rodnoy можно у официального дилера Volkswagen «Атлант-М Запад» на самых выгодных условиях:

- Без первоначального взноса!

- Без справки о доходах (при сумме кредита до 25 000 BYN);

- Срок кредитования до 10 лет!

Выберите юбилейную версию Polo и получайте удовольствие от вождения!

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Уже сегодня Вы можете стать обладателем нового Volkswagen даже без первоначального взноса!

А вы знали, что Volkswagen Tiguan – победитель премии «Маскот» в номинации «Среднеразмерный кроссовер и внедорожник года»?! Убедитесь сами в истинном удовольствии и комфорте от езды. Представляем Вашему вниманию новинку – Tiguan Connect!

Уже сегодня Вы можете стать обладателем нового Volkswagen даже без первоначального взноса!

· фирменный цвет кузова Petroleum Blue с эффектом металлик

· светодиодные задние LED-фары в специальном 3D-дизайне

· 17-дюймовые легкосплавные диски

· парковочный ассистент Park Assist

· интерфейс для смартфонов AppConnect (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink)

· аудиосистема "Composition Media" с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида

· электропривод багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close

· бесключевой доступ и запуск двигателя KESSY

· обогреваемые передние и задние внешние сиденья

· обогреваемое лобовое стекло

Почувствуйте настоящий комфорт с платежом от 240 рублей в месяц под 0,01%. Честная гарантия 5 лет. Спешите!

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+375 33 642 42 42

+375 44 742 42 42

ООО «Атлант-М Запад» 

г. Брест, ул. Старозадворская, 2

www.volkswagen-brest.by

 
Теги: Брест
 
 
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