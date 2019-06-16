Электричество отключат для ремонта сетей: список улиц

Традиционно по воскресеньям мы готовим для вас обзор по Бресту и району - где, на каких улицах тысячелетнего города не будет электричества.
Брест
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
17.06.2019 09:00
17.06.2019 16:00
ул. Смирнова 38/1,44/1,46/1,48,65/1,52, Ул.Речицкая,46/1;36
Капитальный ремонт ТП-454
2
17.06.2019 10:00
17.06.2019 15:00
ул.Дворникова 7-43/1,14-46/3, пер.Виденский 3-11
Работы на Л-1 от РП-35
3
18.06.2019 09:00
18.06.2019 14:00
ул. Сикорского 40-82, 39-85, пер. 1-й Вишневый 6,8
Работы на Л-3 от ТП-139
4
18.06.2019 09:00
18.06.2019 12:00
Ул. Октябрьской революции 1,7А
Работы на ТП-777
5
18.06.2019 09:00
18.06.2019 17:00
ул. Линейная 73-79, 74-86; ул. Осипенко 47-81, 46-72; ул. Короленко 1-9, 8; ул. Красногвардейская 70-74/1; ул. Линейная 44-68; 45-69; ул. Добрая 21-31, 20-28; ул. К. Либкнехта 3-53,2/1-58; ул. Мирная 46/1-50/1; ул. Мирная 28-56, 31-57; ул. Фортечная 114-1
работы на ТП-11
6
18.06.2019 13:00
18.06.2019 17:00
Ул. Октябрьской революции 1,7А
Работы на ТП-777
7
20.06.2019 09:00
20.06.2019 15:00
ул. Железнодорожная 6-34, 5-39; пер. 1й-Железнодорожный; пер. 2й-Железнодорожный 3-15, 4-16; пер. 3й-Железнодорожный 5-17, 2-16; пер. Матросова; пер. 4й-Железнодорожный 10-30,9-19; ул. Путевая 8-14; ул. Матросова 18-30; пер. Авиционный,ул. Брест-Центральн
Работы на Л-1, Л-2 от ТП-109
8
25.06.2019 09:00
25.06.2019 14:00
ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12; ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19
Работы на ВЛ-10 кВ Ф-301
Брестский район
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
17.06.2019 09:00
17.06.2019 16:00
д. Б.Зводы, ул. Центральная.
Ремонтные работы
2
17.06.2019 09:00
17.06.2019 16:00
д. Б.Зводы, ул. Центральная.
Ремонтные работы
3
17.06.2019 09:00
17.06.2019 16:00
д. Дубок, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая.
Ремонтные работы
4
18.06.2019 09:00
18.06.2019 16:00
д. М.Радваничи, ул. Цветочная,Сосновая, Садовая, д. Муры, ул. Садовая, аг. Б.Радваничи, ул. Центральная, Советских партизан.
Ремонтные работы
5
18.06.2019 09:00
18.06.2019 16:00
д. Б.Зводы, ул. Молодёжная, Центральная, пер. Центральный.
Ремонтные работы
6
19.06.2019 09:00
19.06.2019 16:00
ф.х. Черёмушка, д. Омелинно, ул. Октябрьская, Луговая, Полевая.