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Электричество отключат для ремонта сетей: список улиц

17.06.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционно по воскресеньям мы готовим для вас обзор по Бресту и району - где, на каких улицах тысячелетнего города не будет электричества.

Электричество отключат для ремонта сетей: список улиц

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 17.06.2019 09:00 17.06.2019 16:00 ул. Смирнова 38/1,44/1,46/1,48,65/1,52, Ул.Речицкая,46/1;36 Капитальный ремонт ТП-454
2 17.06.2019 10:00 17.06.2019 15:00 ул.Дворникова 7-43/1,14-46/3, пер.Виденский 3-11 Работы на Л-1 от РП-35
3 18.06.2019 09:00 18.06.2019 14:00 ул. Сикорского 40-82, 39-85, пер. 1-й Вишневый 6,8 Работы на Л-3 от ТП-139
4 18.06.2019 09:00 18.06.2019 12:00 Ул. Октябрьской революции 1,7А Работы на ТП-777
5 18.06.2019 09:00 18.06.2019 17:00 ул. Линейная 73-79, 74-86; ул. Осипенко 47-81, 46-72; ул. Короленко 1-9, 8; ул. Красногвардейская 70-74/1; ул. Линейная 44-68; 45-69; ул. Добрая 21-31, 20-28; ул. К. Либкнехта 3-53,2/1-58; ул. Мирная 46/1-50/1; ул. Мирная 28-56, 31-57; ул. Фортечная 114-1 работы на ТП-11
6 18.06.2019 13:00 18.06.2019 17:00 Ул. Октябрьской революции 1,7А Работы на ТП-777
7 20.06.2019 09:00 20.06.2019 15:00 ул. Железнодорожная 6-34, 5-39; пер. 1й-Железнодорожный; пер. 2й-Железнодорожный 3-15, 4-16; пер. 3й-Железнодорожный 5-17, 2-16; пер. Матросова; пер. 4й-Железнодорожный 10-30,9-19; ул. Путевая 8-14; ул. Матросова 18-30; пер. Авиционный,ул. Брест-Центральн Работы на Л-1, Л-2 от ТП-109
8 25.06.2019 09:00 25.06.2019 14:00 ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12; ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19 Работы на ВЛ-10 кВ Ф-301

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 17.06.2019 09:00 17.06.2019 16:00 д. Б.Зводы, ул. Центральная. Ремонтные работы
2 17.06.2019 09:00 17.06.2019 16:00 д. Б.Зводы, ул. Центральная. Ремонтные работы
3 17.06.2019 09:00 17.06.2019 16:00 д. Дубок, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая. Ремонтные работы
4 18.06.2019 09:00 18.06.2019 16:00 д. М.Радваничи, ул. Цветочная,Сосновая, Садовая, д. Муры, ул. Садовая, аг. Б.Радваничи, ул. Центральная, Советских партизан. Ремонтные работы
5 18.06.2019 09:00 18.06.2019 16:00 д. Б.Зводы, ул. Молодёжная, Центральная, пер. Центральный. Ремонтные работы
6 19.06.2019 09:00 19.06.2019 16:00 ф.х. Черёмушка, д. Омелинно, ул. Октябрьская, Луговая, Полевая. Ремонтные работы
7 19.06.2019 09:00 19.06.2019 16:00 д. Дубок, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая. Ремонтные работы
8 20.06.2019 09:00 20.06.2019 16:00 аг. Чернавчицы, ул. Трудовая Ремонтные работы
9 20.06.2019 09:00 20.06.2019 16:00 р-он. д. Б.Радваничи, вышка МТС, Велком-А-1. Ремонтные работы
10 21.06.2019 09:00 21.06.2019 16:00 п. Вычулки-город, ул. Комаринская, Ольшанская, 1-пер. Речной, д. Ямно, ул. Центральная, Заречная, Промышленная, Луговая, Лазурная, пер. Песчаный. Ремонтные работы
 
Теги: Брест
 
 
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