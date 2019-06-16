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В Бресте состоялся юбилейный, десятый "Бацькаўскі фэст"

17.06.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 16 июня 2019 года состоялся "Бацькаўскі фэст - 2019", посвященный Международному дню отца и тысячелетию областного центра, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель совета городского молодежного общественного объединения "Наследие" Олег Голос.

В Бресте состоялся юбилейный, десятый "Бацькаўскі фэст"

Семейный праздник в этом году отмечает юбилей, в Бресте его организуют в десятый раз. На территории областного центра олимпийского резерва по гребле разместились более десяти интерактивных площадок для совместного досуга отцов и детей. Например, им предложили вместе порисовать, почитать, попеть, что-то смастерить или приготовить вкусное блюдо. Изюминкой фестиваля стал традиционный папа-парад, в котором приняли участие мужчины разных возрастов вместе со своими сыновьями и дочками. Процессия шествовала в сопровождении городского оркестра под управлением Валерия Коваля.

В Бресте состоялся юбилейный, десятый "Бацькаўскі фэст"

"Задача такого праздника - не только увеличить количество времени, проводимого папой с детьми, но и улучшить качество этого досуга, помочь развитию ребенка и отношений в семье", - подчеркнули организаторы. В качестве почетных гостей приглашены отцы, воспитывающие детей в одиночку, многодетные папы, воспитатели детских домов семейного типа.

Во время праздника состоялся большой концерт с участием сольных исполнителей, музыкальных и танцевальных коллективов.Работали аттракционы, тир, желающие могли покататься на лошадях. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС приготовили интересные конкурсы, показательные выступления. С особенностями своей службы познакомили и военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Инициатива проведения Дня отца в Бресте принадлежит городскому молодежному общественному объединению "Наследие". Фестиваль проходит при поддержке Брестского горисполкома, территориального центра социального обслуживания населения Московского района Бреста и областного центра олимпийского резерва по гребле.

 
Теги: Брест
 
 
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