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В Бресте свой первый день рождения с размахом отметил ТРЦ Варшавский
17.06.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Много зон активностей, дискотека и счастливчик с выигрышем в 1000 рублей. В Бресте свой первый день рождения с размахом отметил ТРЦ Варшавский.
Организаторы в честь годовщины торгового центра устроили праздник для жителей города Бреста. На основной площадке перед ТРЦ Варшавский работали аниматоры и фотозоны, проводились игры для детей и родителей.
Весь праздник сопровождала работа зажигательного диджея, а самым ожидаемым событием стало соревнование Bottle flip Challenge. 5 тысяч участников, 8 судей и всего один победитель.
В равных условиях он обошел конкурентов на всех этапах конкурса и унес домой 1000 белорусских рублей.
В завершении вечера всех ожидала праздничная дискотека, которая наполнила атмосферу вечера позитивом и энергией.
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Много зон активностей, дискотека и счастливчик с выигрышем в 1000 рублей. В Бресте свой первый день рождения с размахом отметил ТРЦ Варшавский. Организаторы в...
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