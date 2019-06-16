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В Бресте свой первый день рождения с размахом отметил ТРЦ Варшавский

17.06.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Много зон активностей, дискотека и счастливчик с выигрышем в 1000 рублей. В Бресте свой первый день рождения с размахом отметил ТРЦ Варшавский. 

В Бресте свой первый день рождения с размахом отметил ТРЦ Варшавский

Организаторы в честь годовщины торгового центра устроили праздник для жителей города Бреста. На основной площадке перед ТРЦ Варшавский работали аниматоры и фотозоны, проводились игры для детей и родителей.

В Бресте свой первый день рождения с размахом отметил ТРЦ Варшавский

Весь праздник сопровождала работа зажигательного диджея, а самым ожидаемым событием стало соревнование Bottle flip Challenge. 5 тысяч участников, 8 судей и всего один победитель.

В Бресте свой первый день рождения с размахом отметил ТРЦ Варшавский

В равных условиях он обошел конкурентов на всех этапах конкурса и унес домой 1000 белорусских рублей.

В Бресте свой первый день рождения с размахом отметил ТРЦ Варшавский

В завершении вечера всех ожидала праздничная дискотека, которая наполнила атмосферу вечера позитивом и энергией. 

 
Теги: Брест
 
 
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  Много зон активностей, дискотека и счастливчик с выигрышем в 1000 рублей. В Бресте свой первый день рождения с размахом отметил ТРЦ Варшавский. Организаторы в...
 
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