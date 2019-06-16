Источник материала: Виртуальный Брест

Много зон активностей, дискотека и счастливчик с выигрышем в 1000 рублей. В Бресте свой первый день рождения с размахом отметил ТРЦ Варшавский.





Организаторы в честь годовщины торгового центра устроили праздник для жителей города Бреста. На основной площадке перед ТРЦ Варшавский работали аниматоры и фотозоны, проводились игры для детей и родителей.





Весь праздник сопровождала работа зажигательного диджея, а самым ожидаемым событием стало соревнование Bottle flip Challenge. 5 тысяч участников, 8 судей и всего один победитель.





В равных условиях он обошел конкурентов на всех этапах конкурса и унес домой 1000 белорусских рублей.





В завершении вечера всех ожидала праздничная дискотека, которая наполнила атмосферу вечера позитивом и энергией.