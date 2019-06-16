Позаботиться о своей безопасности нужно еще до отъезда на отдых

Источник материала: Виртуальный Брест

Информационная линия работает на базе Общественного объединения «Клуб Деловых женщин» с 2003 года. Популярность услуги инфолинии обоснована возможностью выхода не только со стационарных телефонов, но и с мобильных операторов ИП «Велком», СООО «МТС» и life:) бесплатно

За 16 лет работы «горячей линии» поступило около 44 тысяч обращений по безопасному выезду, пребыванию за рубежом и противодействию торговле людьми, из которых больше половины женщины. Граждан интересуют вопросы по трудоустройству; по заключению бракоразводному процессу; вопросы по туризму; полезная информация, адреса, телефоны посольств, кризисных центров; паспортно-визовый режим; обучение за рубежом и другие вопросы.

Хочется обратить внимание, что наши граждане обращаются на линию и в кризисных ситуациях: по процедуре розыска людей; помощи в возвращении на родину; нарушения трудовых прав; о невыплате заработанной платы; домашнего насилия в браке; утери или краже документов; оказание помощи потерпевшим от торговли людьми и их родственникам; обращение по факту вербовки и торговли людьми; сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

Благодаря работе «горячей линии» на Родину вернулись 144 человека. Оказана реинтеграционная помощь (юридическая, медицинская, психологическая, социальная и др.) 378 пострадавшим от торговли людьми.

Какие меры предосторожности необходимо предпринять, прежде чем уехать за границу?

Специалисты ОО «Клуб Деловых женщин» горячей линии 8 801 201 5555; 113 по безопасному выезду и пребыванию за рубежом расскажут несколько простых правил, которые Вам могут не попасть в кризисную ситуацию.

· Для въезда в иностранные государства вам необходимы действительный паспорт и виза либо иной разрешительный документ, предусмотренный национальным законодательством иностранного государства.

· Проверьте срок действия вашего паспорта и наличие в нем визы, разрешающей въезд в страну, в которую вы направляетесь. Запишите для себя его номер, дату и место выдачи, либо сделайте ксерокопию.

· Держите паспорт при себе и не оставляйте его в залог.

· Сделайте ксерокопию документов. Один экземпляр возьмите с собой. А другой оставьте дома у родственников.

· Возьмите с собой иные документы, подтверждающие вашу личность в случае утери или кражи паспорта, и 2–3 фотографии, в том числе ваших детей.

· Уточните и имейте при себе адреса компании, по приглашению которой вы отправляетесь за границу. Не забудьте оригиналы туристических ваучеров, официальных приглашений.

· Оформите медицинскую страховку. Выяснив, какие медицинские услуги вам предоставят в стране пребывания, и как они будут оплачиваться.

· Сообщите родственникам, друзьям о поездке, оставьте номера контактных телефонов, откройте роуминг, чтобы быть в постоянном контакте с родными. Имейте при себе контактные данные посольства и консульского учреждения Беларуси в стране, в которую вы направляетесь.

· При отсутствии знаний языка посещаемой страны имейте при себе разговорник или словарь.

· Соблюдайте правила поведения и законы посещаемой страны.

· Убедитесь, что у Вас есть необходимое количество денежных средств, обратные билеты, иные документы, которые помогут без проблем вернуться домой.

· При утере документов обратитесь в полицию, далее в белорусское дипломатическое представительство для оформления Свидетельств на возвращения на Родину. Ознакомиться со списком Посольств Беларуси и Генконсульств за рубежом можно на сайте: http://belarusfacts.by/ru/catalog

· Если в стране, где произошла непредвиденная ситуация, Посольства Республики Беларусь нет, обращайтесь в ведомство, которое расположено в ближайшей стране.

· В случае необходимости получения компетентной правовой консультации, обращайтесь за помощью в консульское учреждение Беларуси.

· В случае если Вы являетесь пострадавшим от сексуальной, трудовой и иной эксплуатации обращайтесь в полицию в стране нахождения.

· Если у Вас есть какие-либо сомнения по поводу Вашего трудоустройства за рубежом или Вы уже попали в беду, звоните по телефону горячей линии по вопросам безопасного выезда и пребывания за границей бесплатно:

8-801 201 5555, для звонков на территории РБ, со стационарных телефонов мобильных операторов velcom, MTC, life:) - звонок бесплатный

+375 162 218888, для звонков из-за рубежа и по территории РБ оплата по междугородним тарифам

113, бесплатные звонки со стационарных телефонов на территории Республики Беларуси (администрируется ОО «Клуб Деловых женщин» и МОО «Гендерные перспективы»)

Или задать вопрос, написав на наш электронный адрес bpwbrest@mail.ru

Анонимность и конфиденциальность гарантируется.