Прогноз по валютам: к концу недели доллар может упасть до 2,04

Источник материала: Myfin



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– Основное событие ушедшей недели – это непосредственное и достаточно сильное укрепление белорусского рубля.



Начнем с внешних факторов: соотношение евро и доллара на мировом рынке изменилось мало. Евро к доллару вырос с 1,1260 до 1,1280, или на 0,2%. При этом серьезно укрепился российский рубль . Доллар в России подешевел с 65,0 до 64,4, или на 1%, евро подешевел с 73,3 до 72,7, или на 0,8%. – Основное событие ушедшей недели – это непосредственное и достаточно сильное укрепление белорусского рубля.Начнем с внешних факторов: соотношениена мировом рынке изменилось мало.вырос с 1,1260 до 1,1280, или на 0,2%. При этом серьезно укрепилсяподешевел с 65,0 до 64,4, или на 1%,подешевел с 73,3 до 72,7, или на 0,8%.

К белорусскому рублю подешевели все три иностранные валюты, включая российский рубль, который сам укреплялся и к доллару, и к евро. Это позволяет говорить о существенном росте самого белорусского рубля.

В результате доллар за неделю подешевел на 1,29%, евро – на 1,11%, российский рубль – на 0,29%.