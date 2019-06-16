ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз по валютам: к концу недели доллар может упасть до 2,04

17.06.2019 06:04 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: к концу недели доллар может упасть до 2,04
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
Прогноз по валютам: к концу недели доллар может упасть до 2,04– Основное событие ушедшей недели – это непосредственное и достаточно сильное укрепление белорусского рубля.

Начнем с внешних факторов: соотношение евро и доллара на мировом рынке изменилось мало. Евро к доллару вырос с 1,1260 до 1,1280, или на 0,2%. При этом серьезно укрепился российский рубль. Доллар в России подешевел с 65,0 до 64,4, или на 1%, евро подешевел с 73,3 до 72,7, или на 0,8%.

К белорусскому рублю подешевели все три иностранные валюты, включая российский рубль, который сам укреплялся и к доллару, и к евро. Это позволяет говорить о существенном росте самого белорусского рубля.

В результате доллар за неделю подешевел на 1,29%, евро – на 1,11%, российский рубль – на 0,29%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минувшей неделе доллар обновил минимумы с начала года, валютная корзина и вовсе продемонстрировала максимальное недельное снижение с декабря 2018 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы стали больше доверять национальной валюте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика