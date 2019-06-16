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Прогноз по валютам: к концу недели доллар может упасть до 2,04
Источник материала: Myfin
– Основное событие ушедшей недели – это непосредственное и достаточно сильное укрепление белорусского рубля.
Начнем с внешних факторов: соотношение
К белорусскому рублю подешевели все три иностранные валюты, включая российский рубль, который сам укреплялся и к доллару, и к евро. Это позволяет говорить о существенном росте самого белорусского рубля.
В результате доллар за неделю подешевел на 1,29%, евро – на 1,11%, российский рубль – на 0,29%.
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На минувшей неделе доллар обновил минимумы с начала года, валютная корзина и вовсе продемонстрировала максимальное недельное снижение с декабря 2018 года.
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