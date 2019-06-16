На две недели меняются маршруты общественного транспорта в центре Минска

Источник материала: Tut.by

В центре Минска меняются схемы маршрутов общественного транспорта. Изменения произойдут на две недели, с 17 июня по 2 (и 3) июля. Это связано с Европейскими играми. Как именно пойдут автобусы и троллейбусы, объясняют транспортники.



Снимок использован для иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Маршруты многих автобусов и троллейбусов изменятся на время, когда на Городском валу будет работать транспортный терминал для перевозки участников II Европейских Игр.

Как пойдет транспорт, рассказывает «Минсктранс»:

— движение троллейбусов № 9, 13, 14, 57 со стороны улицы Кальварийская будет организовано до остановки «Романовская Слобода», в обратном направлении от улицы Немига — по улицам Клары Цеткин, Кальварийская и далее по маршрутам;

Схема маршрута 9

Схема маршрута 13

Схема маршрута 14

Схема маршрута 57

— движение автобусов № 40, 50С со стороны улицы Кальварийская организуют по улицам Романовская Слобода, Немига, Мясникова, Московская и дальше по маршрутам; в обратном направлении — без изменений;

Схема маршрута 40

Схема маршрута 50c

— движение автобусов № 23, 74С со стороны проспекта Дзержинского в прямом направлении будет организовано до остановки «Романовская Слобода» по улицам Клары Цеткин, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, с остановками «Музыкальный театр», «ст.м. Фрунзенская»; в обратном направлении от улицы Немига — по маршрутам без изменений;

Схема маршрута 23

Схема маршрута 74c

— движение автобусов № 65 со стороны улицы Толстого в прямом направлении организуют до остановки «Романовская Слобода» по улицам Московская, Клары Цеткин, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига с остановками «Музыкальный театр», ст.м. Фрунзенская"; обратно от улицы Немига — по маршруту без изменений.

Схема маршрута 65

На время работы Деревни атлетов на улице Чюрлениса (с 17 июня по 3 июля) изменятся еще несколько маршрутов, сообщает «Столичный транспорт и связь».

— автобус № 32С на участке от остановки «Космонавтов» до остановки «9-я больница» в прямом направлении пойдет по улице Космонавтов, проспекту Дзержинского, улице Семашко, с остановкой «ст.м. Петровщина»; обратно — по улицам Семашко, Каролинской, Я. Чечота, проспекту Дзержинского, улице Космонавтов, с остановкой «ст.м. Малиновка»;

— троллейбус № 47 на участке от остановки «Парк Павлова» до остановки «Железнодорожная» в прямом направлении — по проспекту Газеты «Правда», улице Голубева, проспекту Дзержинского, улице Железнодорожной; обратно — по улицам Железнодорожной, Алибегова, проспектам Дзержинского и Любимова.