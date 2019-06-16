Топ-5 минских квартир, в интерьерах которых удачно использовали кирпич, бетон и дерево

Источник материала: Tut.by

Кирпичная кладка, бетонные стены, стеклоблоки, а также использование дерева в отделке — все это элементы лофта, стиля, который до сих пор еще популярен. У нас для такого ремонта хорошо подойдут сталинки с трехметровыми потолками и стенами, за штукатуркой которых прячется кирпичная кладка, которую сейчас все пытаются открыть. Но и не в сталинках можно вполне себе совместить элементы лофта, было бы желание. REALTY.TUT.BY нашел пять удачных примеров, как это сделали минчане в своих квартирах.

Лофт-трешка на Матусевича, 56



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

«Двушка» на Кузьмы Чорного, 25



Куфар. Недвижимость



Куфар. Недвижимость



Куфар. Недвижимость



Куфар. Недвижимость



Куфар. Недвижимость

«Однушка» на ул. Городской Вал, 8



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

«Двушка» на пр. Победителей, 125



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Студия в ЖК Минск Мир



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by