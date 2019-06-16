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Топ-5 минских квартир, в интерьерах которых удачно использовали кирпич, бетон и дерево

17.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кирпичная кладка, бетонные стены, стеклоблоки, а также использование дерева в отделке — все это элементы лофта, стиля, который до сих пор еще популярен. У нас для такого ремонта хорошо подойдут сталинки с трехметровыми потолками и стенами, за штукатуркой которых прячется кирпичная кладка, которую сейчас все пытаются открыть. Но и не в сталинках можно вполне себе совместить элементы лофта, было бы желание. REALTY.TUT.BY нашел пять удачных примеров, как это сделали минчане в своих квартирах.

Лофт-трешка на Матусевича, 56


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

«Двушка» на Кузьмы Чорного, 25


Куфар. Недвижимость

Куфар. Недвижимость

Куфар. Недвижимость

Куфар. Недвижимость

Куфар. Недвижимость

«Однушка» на ул. Городской Вал, 8


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

«Двушка» на пр. Победителей, 125


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Студия в ЖК Минск Мир


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

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Теги: Минск
 
 
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