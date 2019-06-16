Топ-5 минских квартир, в интерьерах которых удачно использовали кирпич, бетон и дерево
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
Кирпичная кладка, бетонные стены, стеклоблоки, а также использование дерева в отделке — все это элементы лофта, стиля, который до сих пор еще популярен. У нас для такого ремонта хорошо подойдут сталинки с трехметровыми потолками и стенами, за штукатуркой которых прячется кирпичная кладка, которую сейчас все пытаются открыть. Но и не в сталинках можно вполне себе совместить элементы лофта, было бы желание. REALTY.TUT.BY нашел пять удачных примеров, как это сделали минчане в своих квартирах. Лофт-трешка на Матусевича, 56
Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость «Двушка» на Кузьмы Чорного, 25
Куфар. Недвижимость
Куфар. Недвижимость
Куфар. Недвижимость
Куфар. Недвижимость
Куфар. Недвижимость «Однушка» на ул. Городской Вал, 8
Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость «Двушка» на пр. Победителей, 125
Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость Студия в ЖК
Минск Мир
Фото: realt.by
Фото: realt.by
Фото: realt.by
Фото: realt.by
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подборка удачных примеров, если планируете ремонт стиле лофт.
Я живу в Лынтупах. Как фермер Владимир в поселке, который уже скорее деревня, пашет землю предков
12:52,
Tut.by
«Штадлер» Гомель-Минск больше часа простоял между станциями с пассажирами внутри
17:39,
Tut.by
«Родители звонят, спрашивают, поела ли я». Как женщины-военные готовятся к параду
15:01,
Tut.by
Завтра топливо на автозаправках Беларуси подешевеет на 1 копейку
09:04,
Полесская правда
Девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком
10:36,
Tut.by
Солнце, воздух и вода… И рыбалка, и песни у костра… В выходные в Дрибине прошел турслет
21:48,
Савецкая вёска
В Минске разыскивают 34-летнего мужчину
11:42,
Tut.by
По итогам "Большого разговора" Администрация Президента провела 32 выездных приема граждан - Кочанова
22:19,
БелТА
В Пинске пресечена попытка криминального банкротства фирмы по деревообработке
09:04,
Полесская правда
Житель Пинковичей не вернулся домой с рыбалки
09:04,
Полесская правда
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Я живу в Лынтупах. Как фермер Владимир в поселке, который уже скорее деревня, пашет землю предков 16.06.2019,
Tut.by
«Родители звонят, спрашивают, поела ли я». Как женщины-военные готовятся к параду 16.06.2019,
Tut.by
«Штадлер» Гомель-Минск больше часа простоял между станциями с пассажирами внутри 16.06.2019,
Tut.by
Завтра топливо на автозаправках Беларуси подешевеет на 1 копейку 16.06.2019,
Полесская правда
Пляжный этикет, парни в юбках, «денежный дождь» и принц для Золушки. Что случилось за неделю 16.06.2019,
Tut.by
В Минске разыскивают 34-летнего мужчину 16.06.2019,
Tut.by
Солнце, воздух и вода… И рыбалка, и песни у костра… В выходные в Дрибине прошел турслет 16.06.2019,
Савецкая вёска
«Я говорила: «Дайте мне уже умереть спокойно». Что случилось с телезвездой 90-х Даной Борисовой
13.06.2019,
Tut.by
На парня из Минска составили протокол об экстремизме за четыре цифры на майке
11.06.2019,
Tut.by
В Гомеле на объездной в аварии погиб мотоциклист
14.06.2019,
Tut.by
Нашелся хозяин денег, которые в воскресенье летали по Немиге. Он потерял 11 тысяч, вернули не все
13.06.2019,
Tut.by
Смешная задача для шестиклассников, которая заставит задуматься взрослых
14.06.2019,
Tut.by
Наш земляк прекрасный 19 летний парень нуждается в срочной помощи
14.06.2019,
Mlife
На какие льготы могут претендовать пенсионеры в Беларуси
13.06.2019,
Myfin