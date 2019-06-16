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Не добилась изменений в законе, но спасла несколько жизней. Итоги визита помощницы Брижит Бардо в Беларусь
Источник материала: Tut.by
На неделе мы рассказывали о том, что
К сожалению, за время визита мадам Олуа
Однако, как отметили организаторы приезда Брижит Олуа, власти впервые внимательно отнеслись к предложениям волонтеров.
Например, Андрей Ромашко публично заявил: «Министерство против убийства животных». Кроме того, отвечая на вопрос зоозащитников о том, какие препятствия он видит для начала программы стерилизации по стране, Ромашко ответил: «Никаких».
О гуманности заговорил и Геннадий Трубило:
«Республика Беларусь разделяет общечеловеческие ценности по гуманному отношению к животному миру, проводя соответствующую государственную политику».
Брижит Олуа назвала эту фразу исторической и предложила считать ее точкой отсчета, с которой начнутся перемены.
Тем не менее, мадам Олуа рассматривает не только оптимистичный, но и пессимистичный вариант развития событий. Например, ее по-настоящему расстроило то, что за десять дней ни мэр столицы, ни представители Мингорисполкома не нашли возможности с ней встретиться. Отказ мотивировали исключительной занятостью, связанной с Европейскими играми. Мадам Олуа продемонстрировала фотографию, на которой рядом с ней мэр Риги со своими питомцами, и прокомментировала:
— Все-таки я приехала издалека. И не просто для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуаию, но и затем, чтобы предложить пути решения и помощь французской стороны. Можно было выкроить хотя бы час, особенно если учесть, что проблема белорусская, а не французская. Проблема, которую не могут решить десятилетиями. И боюсь, что она важнее, чем Европейские игры: ведь они скоро закончатся, а бездомные животные останутся. И то, что с ними происходит сейчас, создает негативный имидж для Беларуси в глазах международного сообщества. Чистый, украшенный город — это хорошо. Но мне грустно думать, что он такой за счет убийства животных.
В частности, Брижит Олуа говорит о пункте усыпления на Гурского, 42, куда привозят животных, попавших в отлов. Хотя, как признались волонтеры, ситуация в Минске — это не худший вариант. Например, в Гомеле животных убивают электрошокером в тот же день, когда отловили.
— Да, я видела много бездомных животных и за пределами «Фауны города», — согласилась Брижит. — И я могу себе представить, что в городах поменьше, в деревнях, ситуация еще хуже, чем в Минске. И ответственность за это несет не только правительство, но и каждый житель страны. Ситуация начнет менятся, только если вы личным примером покажете своему окружению, что к животным нужно проявлять сострадание.
Мадам Олуа подчеркнула: чтобы проблема исчезла, нужно изменить саму стратегию ее решения. Если за столько лет отловов и убийств животных их количество не уменьшается, вероятно, эта схема ошибочна. По мнению французской защитницы, в Беларуси необходимо провести программу вакцинации и стерилизации. И начать как раз с «Фауны города».
Сейчас волонтеры добиваются, чтобы «Фауна» не усыпляла, а прививала и стерилизовала бездомных животных, которые в будущем будут либо возвращены в естественную и безопасную для них среду, либо отправятся в новый дом.
Хороший пример подала сама Брижит: благодаря ее визиту, с десяток животных были спасены от усыпления. «Тебе нужна любовь — приходи и забери меня!» — таким должен быть лозунг этого места», — заметила мадам Олуа.
Среди спасенных от усыпления счастливчиков — Марта и Виктор, две собаки, которые особенно стрались обратить на себя внимание француженки. Брижит, с помощью волонтеров, нашла для них новый дом и назвала эту пару «символами новой эпохи в отношении к бездомным животным в Беларуси».
«Они призывают людей прийти сюда и забрать всех, кто ждет возможности отдать свою любовь и найти своего героя», — сказала Брижит.
В эти выходные «символы» были переданы в заботливые руки новой хозяйки.
Свой символ счастливого будущего появился и у кошачьих. Им стал черно-белый котенок-подросток Пако. Благодаря приезду гостьи из Франции ему удалось избежать усыпления.
Пако плакал в клетке и, можно сказать, добился спасения своими собственными лапами, которыми так тянулся к людям. Малыша согласился приютить бизнесмен Василий Супрунюк,
Так котенок выглядел в клетке на Гурского…
…В галерее Василия он возвращается к жизни
В компанию счастливчиков, спасенных от усыпления в день приезда Брижит Олуа, попала и пятерка крохотных котят, которых взяла под опеку «Эгида». Очаровательным малышам повезло дважды: сначала им удалось спастись из «Фауны города», а потом котят заметил, просто проходя мимо террасы кафе, где их поили молоком, певец Лявон Вольский, который пообещал, что даст им первоклассную рекламу во время своего концерта. Четверо котят уже дома, а один еще ждет своего человека.
Но не всем повезло так, как этой пятерке. На глазах Брижит Олуа произошла ситуация, которая по-настоящему возмутила и расстроила француженку: кота, чей хозяин недавно умер, принесла на усыпление его сестра. Кроме того, она привела с собой двоих детей.
«Все происходящее очень грустно, — прокомментировала мадам Олуа. — Людям с детства показывают, как им в будущем относиться к тому, кто слабее и беззащитнее».
Поскольку Брижит не могла забрать животное во Францию, она попросила помочь волонтеров в спасении кота. Под свою опеку осиротевшего кота взяло общество защиты животных
— Кот, конечно, в стрессе от того, что он пережил, но постепенно оттаивает, — рассказывает волонтер Ольга. — Это робкий и очень красивый мальчик, вероятно, метис тайского кота, который сразу отзывается на ласку. Дали ему французское имя — Марсель.
Если вы также хотите начать помогать животным, не дожидаясь перемен в законодательстве или знака свыше, и готовы подарить дом Марселю или оставшемуся не у дел белому котенку, напишите в редакцию по адресу:
lina@tutby.com
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Не добилась изменений в законе, но спасла несколько жизней. Итоги визита помощницы Брижит Бардо в Беларусь
Как отметили организаторы приезда Брижит Олуа, власти впервые внимательно отнеслись к предложениям волонтеров и заявили: «Мы против убийства животных».
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