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Не добилась изменений в законе, но спасла несколько жизней. Итоги визита помощницы Брижит Бардо в Беларусь

17.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На неделе мы рассказывали о том, что Минск посетила правая рука известной актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо — ее тезка Брижит Олуа. Француженка приехала в нашу страну, чтобы оценить ситуацию с бездомными животными Беларуси и предложить властям шаги, которые помогут ее исправить.


К сожалению, за время визита мадам Олуа новые правила содержания кошек и собак, а также отлова безнадзорных животных не были приняты. Как и закон о защите животных, введения которого зоозащитники добиваются уже не первый год.

Однако, как отметили организаторы приезда Брижит Олуа, власти впервые внимательно отнеслись к предложениям волонтеров.

Например, Андрей Ромашко публично заявил: «Министерство против убийства животных». Кроме того, отвечая на вопрос зоозащитников о том, какие препятствия он видит для начала программы стерилизации по стране, Ромашко ответил: «Никаких».

Андрей Ромашко — начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, — Прим.редакции.

О гуманности заговорил и Геннадий Трубило:

«Республика Беларусь разделяет общечеловеческие ценности по гуманному отношению к животному миру, проводя соответствующую государственную политику».

Геннадий Трубило — первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, — Прим.редакции.

Брижит Олуа назвала эту фразу исторической и предложила считать ее точкой отсчета, с которой начнутся перемены.


Бриджит отметила, что побывала в 60 странах мира, но с отловом котов столкнулась только в Беларуси. Француженка не понимает, кому они могут мешать, и почему им не дают ловить мышей, делая город чище.

Тем не менее, мадам Олуа рассматривает не только оптимистичный, но и пессимистичный вариант развития событий. Например, ее по-настоящему расстроило то, что за десять дней ни мэр столицы, ни представители Мингорисполкома не нашли возможности с ней встретиться. Отказ мотивировали исключительной занятостью, связанной с Европейскими играми. Мадам Олуа продемонстрировала фотографию, на которой рядом с ней мэр Риги со своими питомцами, и прокомментировала:

— Все-таки я приехала издалека. И не просто для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуаию, но и затем, чтобы предложить пути решения и помощь французской стороны. Можно было выкроить хотя бы час, особенно если учесть, что проблема белорусская, а не французская. Проблема, которую не могут решить десятилетиями. И боюсь, что она важнее, чем Европейские игры: ведь они скоро закончатся, а бездомные животные останутся. И то, что с ними происходит сейчас, создает негативный имидж для Беларуси в глазах международного сообщества. Чистый, украшенный город — это хорошо. Но мне грустно думать, что он такой за счет убийства животных.

В частности, Брижит Олуа говорит о пункте усыпления на Гурского, 42, куда привозят животных, попавших в отлов. Хотя, как признались волонтеры, ситуация в Минске — это не худший вариант. Например, в Гомеле животных убивают электрошокером в тот же день, когда отловили.

— Да, я видела много бездомных животных и за пределами «Фауны города», — согласилась Брижит. — И я могу себе представить, что в городах поменьше, в деревнях, ситуация еще хуже, чем в Минске. И ответственность за это несет не только правительство, но и каждый житель страны. Ситуация начнет менятся, только если вы личным примером покажете своему окружению, что к животным нужно проявлять сострадание.

Мадам Олуа подчеркнула: чтобы проблема исчезла, нужно изменить саму стратегию ее решения. Если за столько лет отловов и убийств животных их количество не уменьшается, вероятно, эта схема ошибочна. По мнению французской защитницы, в Беларуси необходимо провести программу вакцинации и стерилизации. И начать как раз с «Фауны города».

Сейчас волонтеры добиваются, чтобы «Фауна» не усыпляла, а прививала и стерилизовала бездомных животных, которые в будущем будут либо возвращены в естественную и безопасную для них среду, либо отправятся в новый дом.

Хороший пример подала сама Брижит: благодаря ее визиту, с десяток животных были спасены от усыпления. «Тебе нужна любовь — приходи и забери меня!» — таким должен быть лозунг этого места», — заметила мадам Олуа.

Среди спасенных от усыпления счастливчиков — Марта и Виктор, две собаки, которые особенно стрались обратить на себя внимание француженки. Брижит, с помощью волонтеров, нашла для них новый дом и назвала эту пару «символами новой эпохи в отношении к бездомным животным в Беларуси».

«Они призывают людей прийти сюда и забрать всех, кто ждет возможности отдать свою любовь и найти своего героя», — сказала Брижит.

В эти выходные «символы» были переданы в заботливые руки новой хозяйки.


Фото: Анна Толчикова / Виктор в клетке

Брижит в вольере Марты




Фото Анна Толчикова / Момент передачи Виктора новой хозяйке

Свой символ счастливого будущего появился и у кошачьих. Им стал черно-белый котенок-подросток Пако. Благодаря приезду гостьи из Франции ему удалось избежать усыпления.






Пако плакал в клетке и, можно сказать, добился спасения своими собственными лапами, которыми так тянулся к людям. Малыша согласился приютить бизнесмен Василий Супрунюк, о котором мы как-то писали. Теперь он будет жить в лакшери-условиях галереи котов и уже подружился со здешними обитателями.


Фото: Игорь Климкович-Сивицкий


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Так котенок выглядел в клетке на Гурского…


Открыть/скачать видео (8.26 МБ)

…В галерее Василия он возвращается к жизни


Пример европейского отношения к животным подала и латвийская зоозащитница Солвита Виба, которая в эти же даты посетила Беларусь. Из приюта она забрала и увезла с собой в Латвию британского кота Семена Семеныча, которого сдали на усыпление собственные хозяева. Причина — мочекаменная болезнь животного.
— Болезнь — это не повод избавляться от животного. Вы же выставите на улицу своего ребенка с инвалидностью или брата, которого разбил паралич. Это просто жизненная трудность, которую нужно преодолеть вместе, — прокомментировали зоозащитницы.

В компанию счастливчиков, спасенных от усыпления в день приезда Брижит Олуа, попала и пятерка крохотных котят, которых взяла под опеку «Эгида». Очаровательным малышам повезло дважды: сначала им удалось спастись из «Фауны города», а потом котят заметил, просто проходя мимо террасы кафе, где их поили молоком, певец Лявон Вольский, который пообещал, что даст им первоклассную рекламу во время своего концерта. Четверо котят уже дома, а один еще ждет своего человека.






Лявон с котятами / Фото предоставлено волонтерами инициативы «Мы с тобой в одном доме»

Но не всем повезло так, как этой пятерке. На глазах Брижит Олуа произошла ситуация, которая по-настоящему возмутила и расстроила француженку: кота, чей хозяин недавно умер, принесла на усыпление его сестра. Кроме того, она привела с собой двоих детей.





«Все происходящее очень грустно, — прокомментировала мадам Олуа. — Людям с детства показывают, как им в будущем относиться к тому, кто слабее и беззащитнее».

Поскольку Брижит не могла забрать животное во Францию, она попросила помочь волонтеров в спасении кота. Под свою опеку осиротевшего кота взяло общество защиты животных «ХэппиПет» — сейчас девушки ищут для него дом.


— Кот, конечно, в стрессе от того, что он пережил, но постепенно оттаивает, — рассказывает волонтер Ольга. — Это робкий и очень красивый мальчик, вероятно, метис тайского кота, который сразу отзывается на ласку. Дали ему французское имя — Марсель.

Если вы также хотите начать помогать животным, не дожидаясь перемен в законодательстве или знака свыше, и готовы подарить дом Марселю или оставшемуся не у дел белому котенку, напишите в редакцию по адресу:

lina@tutby.com

Также напоминаем вам о том, что в рамках нашего проекта «Мех дня» мы принимаем письма читателей о животных, которые ищут дом. Своего человека все еще ждут:

Раинька

«Стала жизнь у меня другая — появилась в ней девочка Рая». Сделайте свою жизнь счастливой, впустите в нее нашу Раиньку.


Это цветочек, принцесса, тургеневская барышня, которая еле выжила на улице, а оказавшись дома, не знает, как отблагодарить человека за спасение. Ее били местные дворовые коты, в нее бросали камнями и ветками дети на площадке, ее выгоняли из подвала бдительные бабули. А она сохранила несвойственное для кошек доверие к человеку, любовь к нему и верность тому, кто дарит ей тепло и заботу.


Обожает спать на руках или обняв свою любимую подушку в виде синего кита. Мурчит в любой ситуации — даже во время купания или на приеме ветеринара. Когда просит внимания или лакомство — смешно, по-собачьи, поднимает переднюю лапку и вглядывается вам в лицо своими невероятными изумрудными глазищами.



Хотите получить вечный генератор тепла, уюта, нежности и смеха — смело забирайте Раиньку. Кроме того, она абсолютно беспроблемна: здорова, стерилизована, всегда ходит на лоток, приучена к сухому корму, не замечена в порче имущества.



Если в детстве вы зачитывались книгой «Маленькая принцесса» о приключениях девочки Сары Кру, которая потеряла все, кроме любви к людям и веры в лучшее, у вас есть возможность познакомиться с ее кошачьим воплощением.

Раю мы отдадим только очень доброму и ответственному человеку (предпочтение людям без маленьких детей и с опытом содержания животных). Готовы привезти в другой город.

Пожалуйста, взвесьте все за и против, примите осознанное решение и звоните:

Контакты:

8 044 598 86 68 — Полина
8 029 387 22 40 — Дарья

Мартин (Маркуша, Марик)


Дата рождения: январь 2019 г. (около 5 месяцев)

Проживание: г. Минск, ул. Жуковского (временный адрес).

Готов к переезду, возможны командировки на дачу.

Контактная информация:

Телефон: +375 (29) 5715394

E-mail: kotabarmot@bigmir.ru

Желаемая должность: любимец семьи, охотник на мышей, в т.ч. поролоновых

Желаемый уровень дохода: зарплата едой, два раза в день


Ключевые навыки:

  • Активное мурчание при поглаживании (уши, нос, подбородок, попа);
  • Охота на грызунов, мячик, погремушки и проч.;
  • Услаждение взора хозяев отличным аппетитом, веселым настроением, всем своим видом.

Достижения:

  • здоров и чист как душою, так и телом (ни глистов, ни блох);
  • строго хожу в лоток;
  • побеждаю любого в игре «мышка на веревочке» благодаря реакции и темпераменту.

Опыт работы:

Январь — апрель 2019 г. — двор возле Технологического института, должность — стажер.

Май 2019 г. — передержка у Наташи (рекомендации от нее по запросу), должность — сам себе кот. ООО «Майские хлопоты»


Образование:

  • на дому, первые университеты — двор;
  • владение языка: кошачий — в совершенстве, русский — со словарем.

Черты и личные качества:

Интеллигентен (ем из своей тарелки, не попрошайничаю), голосом напоминаю о времени кормления, по началу пуглив и застенчив, добр, мягок, игрив.

Приданое: лоток, матрасик, любимые игрушечные мышки.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Как отметили организаторы приезда Брижит Олуа, власти впервые внимательно отнеслись к предложениям волонтеров и заявили: «Мы против убийства животных».
 
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