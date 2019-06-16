Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
ИноСМИ
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Еще
Все новости
|
Flytothesky
|
Mir24.TV Belarus
|
БелТА
|
Ежедневник
|
БДГ
|
Tut.by
|
БT
|
ОНТ
|
IT.Tut.by
|
Bybanner
|
Аргументы и факты
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Свободные новости плюс
|
Республика
|
Звязда
|
Народная газета
|
7 Дней
|
Знамя Юности
|
Белорусская Нива
|
Прессбол
|
Еще
Еще
Новости Hi-Tech
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Еще
Euroradio
Tribuna.com
Фактрум
Навіны (региональные)
Компьютерная Газета
Electroname
Еще
БелГазета
Главная
→
Новости
→
Разное
Патриот. Учитель. Краевед
17.06.2019 —
Разное
|
Савецкая вёска
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Савецкая вёска
0
Ссылка на источник
78
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Патриот. Учитель. Краевед
Загрузка...
Новости дня
Новости разные
Прямиком из Каира: начинается визит в Беларусь президента Египта
Поцелуй смерти: девушку убили губы возлюбленного
Главные новости сегодня
Я живу в Лынтупах. Как фермер Владимир в поселке, который уже скорее деревня, пашет землю предков
12:52,
Tut.by
Девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком
10:36,
Tut.by
«Штадлер» Гомель-Минск больше часа простоял между станциями с пассажирами внутри
17:39,
Tut.by
«Родители звонят, спрашивают, поела ли я». Как женщины-военные готовятся к параду
15:01,
Tut.by
Солнце, воздух и вода… И рыбалка, и песни у костра… В выходные в Дрибине прошел турслет
21:48,
Савецкая вёска
В Минске разыскивают 34-летнего мужчину
11:42,
Tut.by
По итогам "Большого разговора" Администрация Президента провела 32 выездных приема граждан - Кочанова
22:19,
БелТА
В Беларуси будут приняты меры для устранения очередей в поликлиниках
21:58,
БелТА
Запастись водой. На всякий случай
19:26,
Герой працы
Плюс-сайз модель стала лицом коллекции «Милавицы»
14:26,
Tut.by
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
Разное
Аргентина и Уругвай остались полностью без электричества
17:24,
Партизан
Соболь и Шаракова стали абсолютными чемпионами Беларуси по велоспорту
17:10,
Tut.by
Белорусы стали больше доверять национальной валюте
00:04,
Ежедневник
В России набирает обороты кредитование школьников
11:17,
Ежедневник
Открыта крупнейшая в мире фабрика по выращиванию насекомых
12:36,
Партизан
В Бресте в жилом доме поселилась колония редких летучих мышей
15:34,
Партизан
Россия и Беларусь почти согласовали программу интеграции. Так сказал министр экономического развития РФ
13:44,
KYKY
Все новости
21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера
Я живу в Лынтупах. Как фермер Владимир в поселке, который уже скорее деревня, пашет землю предков
16.06.2019,
Tut.by
«Родители звонят, спрашивают, поела ли я». Как женщины-военные готовятся к параду
16.06.2019,
Tut.by
«Штадлер» Гомель-Минск больше часа простоял между станциями с пассажирами внутри
16.06.2019,
Tut.by
Завтра топливо на автозаправках Беларуси подешевеет на 1 копейку
16.06.2019,
Полесская правда
Пляжный этикет, парни в юбках, «денежный дождь» и принц для Золушки. Что случилось за неделю
16.06.2019,
Tut.by
В Минске разыскивают 34-летнего мужчину
16.06.2019,
Tut.by
Солнце, воздух и вода… И рыбалка, и песни у костра… В выходные в Дрибине прошел турслет
16.06.2019,
Савецкая вёска
Все новости
»
Свежие газеты
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Савецкая вёска
Архив (Разное)
Весь архив
»
Самое читаемое за неделю
«Я говорила: «Дайте мне уже умереть спокойно». Что случилось с телезвездой 90-х Даной Борисовой
13.06.2019,
Tut.by
На парня из Минска составили протокол об экстремизме за четыре цифры на майке
11.06.2019,
Tut.by
В Гомеле на объездной в аварии погиб мотоциклист
14.06.2019,
Tut.by
Нашелся хозяин денег, которые в воскресенье летали по Немиге. Он потерял 11 тысяч, вернули не все
13.06.2019,
Tut.by
Смешная задача для шестиклассников, которая заставит задуматься взрослых
14.06.2019,
Tut.by
Наш земляк прекрасный 19 летний парень нуждается в срочной помощи
14.06.2019,
Mlife
На какие льготы могут претендовать пенсионеры в Беларуси
13.06.2019,
Myfin
Все новости
»
Бизнес-Инфо
Парфюм для женщин
5 полезных функций iPhone 6s
Мексика: пирамиды и море развлечений
Купить квартиру Ирпень
Установка и виды систем видеонаблюдения
Игры на Андроид и iOS
Ремонт стартера автомобиля «Форд»
Замена замков
Эта загадочная Доминиканская Республика
Лето – «пивная» пора! Особые любители пенного приобретают домашние пивоварни
Партнёры
21.by
Butik.ru
мужские зимние куртки
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2004-2018 21.by