«Декрет - фантастическое время!». Шведские папы о воспитании детей, декрете и работе

Источник материала: Tut.by

Невыспавшиеся, в парках с яркими колясками, бодрые в кафе с малышом под мышкой и стаканчиком кофе в руке или неспешно разгуливающие по узким улочкам города с детьми в слингах — они не страдают, а наслаждаются декретным отпуском. Шведские мужчины догоняют женщин по количеству декретов: более 75 процентов мужей вслед за женами уходят в отпуск по уходу за ребенком. Они не считают, что выполняют «женскую работу», а доблестно варят каши, сражаются с памперсами и верят, что тем самым делают вклад не только в гендерное равенство, но и в личное счастье. TUT.BY попросил шведских пап, рассказать о воспитании детей и работе.





Если вы приедете в Стокгольм и случайно заговорите с одним из таких активных шведских отцов, то будьте уверены: small-talk в какой-то момент свернет в сторону описания ощущений в декрете с подробным изложением успехов ребенка и заявлением: «Мы дальше всех продвинулись в сфере гендерного равенства».

Шведы гордятся тем, что возможность брать отпуск по уходу за ребенком и получать государственное страхование двумя родителями ввели 1974 году. Сейчас пособие, которое выплачивают декретнице или декретнику, составляет 80% от заработной платы в месяц (однако сумма выплаты не может превышать 33 000 шведских крон, примерно 7222 белорусских рубля). Со своей стороны, компании могут выплатить сотруднику в декрете еще 10%, чтобы общая сумма выплат составила 90% от зарплаты.

— Декрет — это фантастическое время! Знаете, в Швеции не принято жертвовать детьми ради карьеры. Скорее наоборот: отцовство, баланс работы и личной жизни считается нормальным положением вещей, — говорит типичный шведский папа Маркус Торновист. Мужчине 47 лет, он в шутку просит не рассказывать никому в Беларуси о его возрасте. Несмотря на цифры в паспорте, Маркус считает себя молодым родителем. Его младшей дочери полтора года, и на днях он вернулся из отпуска по уходу за ребенком. Это был его третий отпуск: старшим детям 12 и 8 лет.



Маркус Торновист

— Начальник спокойно принял тот факт, что я беру отпуск на полгода. Конечно, присутствовало волнение, хотя я был далеко не первым мужчиной в Швеции, уходящим в декрет. Я успел дорасти до руководящей должности и считал, что из-за моего отсутствия все рухнет. Но вот тут-то и заключался важный урок: без меня работа не остановилась (смеется). Даже грустно это осознавать. Во время декретного примерно раз в месяц я встречался с человеком, которому передали мои обязанности, чтобы вместе подготовить отчет. По каким-то важным вопросам он звонил. Мы договорились об этой возможности перед отпуском. Но во время второго отпуска он позвонил всего один раз. Сотрудник попросил совета по поводу найма нового работника.

Маркус думал, что пропустит многое в жизни компании за полгода, но и здесь его поджидал сюрприз. Он вернулся на ту же позицию с тем же функционалом и понял, что его компетенции не устарели, а новшеств в работе не прибавилось.

Спрашиваем у Маркуса, что, на его взгляд, было самым тяжелым в отпуске? Швед пожимает плечами и отвечает, что, пожалуй, во время второго отпуска ему нужно было ездить к жене на работу с сыном, чтобы она покормила его грудью. Поэтому третий отпуск он брал уже после того, как дочери исполнился год и она перестала нуждаться в грудном молоке.

— Я работаю в большой корпорации Ericsson. Выбрал ее как раз таки из-за хорошей родительской политики для сотрудников. Например, мы можем работать дистанционно или приходить в офис на полдня, потом забрать ребенка из сада и доделывать работу вечером дома. И я очень благодарен моим работодателям за понимание положения, в котором находятся родители с маленькими детьми.



Элиас Пицавос

Шведская система устроена таким образом, что из 480 дней отпуска 90 дней должен взять каждый родитель. Оставшиеся 300 дней супруги могут поделить по своему усмотрению. Если же кто-то не хочет брать положенные ему 90 дней, то они, как и сумма выплат, сгорают. Элиас Пицавос, приехал в Швецию из Греции шесть лет назад вслед за супругой-шведкой. Мужчина признается: если бы дни были не обязательными, то, возможно, он не решился бы на декретный.

— Я попал под влияние культуры жены и ничуть не жалею. Греция — патриархальная страна, где воспитанием детей занимаются чаще всего женщины. Поэтому в 2015 году, когда я брал свой первый отпуск по уходу за ребенком на три месяца, испытывал смешанные чувства. С одной стороны, я предвкушал новый опыт и был воодушевлен, с другой — смущался. Нужно было как-то объяснить моей греческой маме, что я не потеряю работу, ухаживая за Александром. Да и друзья из Греции не понимали, как это: мужчина в декрете. Они брали выходные буквально на несколько дней, когда дети появлялись на свет.

Элиас со смехом вспоминает, что после того как вышел в декрет, перестал чувствовать волнение. Оно сменилось усталостью.

— К родительству невозможно подготовиться — родителем можно только стать. Не представлял, что ребенок требует внимания почти 24 часа в сутки. По наивности я даже думал, что смогу дома ремонт сделать, машину подлатать (смеется). Конечно, никакой это не отпуск, а тяжелая, но важная работа. И мое уважение к жене, которая провела столько времени с маленьком ребенком, увеличилось. Думаю, декрет сделал нашу семью крепче. Кроме того, моя «смена» помогла супруге быстрее выйти на работу, влиться в рабочий процесс и снять с нее часть нагрузки по уходу за ребенком.



Шведские работодатели стараются создавать комфортные условия для cотрудников. Во многих есть комнаты для детей



В Ericsson формируют отдельный бюджет, из которого выделяются средства родителям на приобретение билетов на посещение с детьми музеев, парков и т.д.

Шведский оператор Telia Sweden отказался от фиксированных рабочих мест для сотрудников. Все пространство компании — огромный оупенспейс, где каждый волен выбрать приглянувшееся место



Зоны отдыха для сотрудников в Telia Sweden

Рабочие совещания в Tеlia Sweden и во многих других шведских компаниях можно проводить только с 9-10 до 16.00.

В компании Sandvik практикуют разговоры с сотрудниками, которые уходят в декрет, о том хотят ли они оставаться на связи с компанией во время своего декрета (например, сохранить частично функционал и работать удаленно)



На протяжении отпуска Элиас гулял с ребенком в парках, в кафе, менял подгузники, успокаивал и качал на руках. Выполнял те же действия по уходу за ребенком, что и его супруга. Мужчина подчеркивает, что это время бесценно для него: он смог наладить тесную связь с ребенком и жалеет лишь о том, что взял только три месяца: остальное время за сыном присматривала жена.

— Мои коллеги и знакомые из Швеции удивленно смотрели на меня. Я даже чувствовал некоторое давление из-за того, что ушел в отпуск только на 90 дней (смеется). Сейчас сыну пять лет, и я понимаю насколько важно было провести первые месяцы его жизни рядом.

Три года назад у Элиаса родился второй сын, Леонидас.

— Второй декрет взял на более длинный срок — на четыре с половиной месяца. Снова не было никаких проблем со стороны работодателя. Мы встретились с HR, с руководителем департамента, обсудили передачу моих дел коллеге. После окончания отпуска мы отдали ребенка в садик. В Ericsson, как и в других шведских компаниях, действует хорошее правило: нельзя начинать совещания раньше 10 и позже 14.00−15.00 Это позволяет мне утром завести ребенка в сад, приехать на работу, а к 15.00 я еду его забирать. Оставшиеся часы я отрабатываю дома.

Элиас рассказывает, что несмотря на то, что его родина — более консервативная страна, он легко принял шведскую норму. Потому что для него лично декретный отпуск стал не только способом сделать перерыв в карьере и пересмотреть ценности, но и неожиданной возможностью «прокачать» менеджерские способности.



Тиина Бруно

Тиина Бруно, экономист, консультант по развитию лидерского потенциала, мама концепции ParentSmart. Эта крайне энергичная женщина своим запалом и желанием изменить практики компаний, с которыми работает (а в их числе — крупные международные компании в сфере телекоммуникаций, строительства, машиностроения и высоких технологий), смогла добиться внедрения концепции по всей Швеции. Воспитание троих детей натолкнуло Тиину на мысль: существует связь между компетенциями, которые необходимы современным компаниям, и навыками, которые сотрудники получают дома, воспитывая детей. В 2010 году она провела исследование среди топ-менеджмента компаний, с которыми работает, и выделила перечень из 70 полезных родительских качеств для компании.

— Лидерство, планирование, эмпатия, высокие коммуникативные навыки, умение расставлять приоритеты, креативность, управление конфликтами. Родительство — лучшие курсы по менеджменту, и в него компаниям выгодно инвестировать, — говорит Тиина. — Родительство — это ценность и развитие сотрудника, а не обуза для компании. Ведь работающие матери и отцы более эффективны и лучше организованы, чем их бездетные коллеги, даже несмотря на необходимость иногда работать из дома или прийти на работу позже. Компании ParentSmart — это компании, которые осознанно позволяют родителям совмещать работу и воспитание детей, понимая, что это выгодно.

Эксперт уверена: гибкий график, возможность работать из дома, разделение обязанностей между мужем и женой, позитивное отношение к родителям на предприятии приводит к экономическим выгодам для компании. Согласно ее исследованиям, компании с внедренной концепцией ParentSmart более привлекательны для сотрудников, им проще удерживать профессионалов от смены работы, а сами сотрудники охотнее вовлекаются в жизнь компании. Кроме того, в долгосрочной перспективе дружественная родителям политика приводит к росту рождаемости в целом по стране.





Муж Тиины Маркус Бруно, юрист по профессии, с женой согласен. Возможность совмещать работу и семью повлияла на решение родить более одного ребенка. Первый декрет взял в 2002 году, говорит, что стал своего рода ролевой моделью в своей компании.

— Трижды брал отпуск по уходу за детьми. Старшей дочери уже 18 лет, она начинающая модель, среднему ребенку — 16, младшему — 14 лет. С детьми я проводил от пяти до восьми месяцев. А после выхода из декрета мой график работы был гибким, чтобы сохранить возможность проводить время с семьей. Мне кажется, что никто в Швеции не считает, что забота и воспитание детей — это дело женщин. Наоборот: быть крутым папой — что-то вроде тренда сейчас.





— Пребывание рядом с ребенком, вовлечение в его или ее жизнь очень меняет мировоззрение, делает тебя более ответственным. Ты учишься понимать детей на эмоциональном уровне, потому что маленький ребенок не может тебе объяснить словами, что ему нужно. Я не испытывал дискомфорта и, если честно, уже на второй день перестал думать о работе. Меня увлекли занятия с ребенком, наши походы в парки, на специальные детские площадки, где можно было пообщаться с такими же папами. Я думаю, что я всегда хотел быть отцом — и это то, что навсегда останется со мной. Здорово, что компании и государство поддерживают родителей, и, конечно, успех шведской модели во многом заключается в правильном распределении средств. Не знаю, смог ли бы я уйти в декрет, если бы получал не 90% от своей зарплаты, а 30%.

Мария и Майлс Митчилин, соседи Тиины и Маркуса Бруно, воспитывают дочь, ее зовут Молли. Молли бегает по саду босиком, периодически подскакивает к отцу, уговаривая его поиграть. Пока отец и дочь нарезают круги вокруг клумбы, Мария рассказывает о том, что дочь родилась раньше срока.

— В Швеции женщины обычно берут декрет за несколько дней до родов. Случается, женщина прямо из офиса отправляется в больницу. Если будущая мама не может работать по медицинским показаниям, она имеет право уйти в отпуск по временной нетрудоспособности. Осложнения беременности также дают женщине право на сокращенный рабочий день или временное прекращение работы до рождения ребенка. Так случилось и со мной.



Молли, Мария, Майлс Митчлины

Мария говорит, при этом женщина может не опасаться, что заработная плата на время отпуска по уходу за ребенком будет снижена или что она потеряет работу.

— Молли провела в больнице восемь недель. Это время не вычитывали из нашего декретного отпуска. После выписки был тяжелый период реабилитации. Мы смогли преодолеть это вместе с мужем.

Мария работает в международной компании, в отделе маркетинга. Ей нравится ее работа, говорит, что гибкий график помогает в жизни.

— Думаю, почти у всех шведских компаний гибкий график. Ведь это разумно. Зачем привязывать человека к определенному времени и месту, если он может делать часть работы дома, при этом воспитывая детей. Учитывая то, что Молли родилась раньше срока, гибкий график был нам с мужем необходим, чтобы заниматься ее здоровьем.

Отец Молли, по национальности шотландец. С Марией он познакомился в Лондоне, но переехал в Стокгольм за женой, когда они решили создать семью. Запыхавшись он, присоединяется к беседе. Мы просим его рассказать о трудностях, с которыми современные родители в Швеции сталкиваются при воспитании детей.





— Самая большая проблема — увлеченность детей гаджетами, они постоянно в них. Мы стараемся не разрешать пользоваться ими перед вечером, чтобы не портить сон. Еще ограничиваем время, которое она может работать с девайсом. В Швеции запрещено какое-либо физическое насилие над детьми. Их капризы, нежелание что-либо делать решаются через разговор или тем, чтобы изъять смартфон на неделю. Но мы стараемся общаться с детьми, как со взрослыми. Разговаривать и объяснять, что пошло не так.

Для родителей в Швеции, как и Беларуси, летние каникулы — вызов.

— Бабушки и дедушки в воспитание внуков сильно не вовлечены: раньше было так, но теперь они могут взять ребенка летом на недельку, у них своя жизнь и свои заботы. Есть специальные кэмпы (детские лагеря), куда можно привести ребенка во время летних каникул. Молли, например, занимается конным спортом, поэтому мы решили взять для нее такой кэмп. Там дочь проводит время с 9 до 16.00, а потом кто-то из нас ее забирает. Они платные, но некоторые компании выделяют средства сотрудникам для их оплаты. После мы обо возьмем отпуска, чтобы побыть с ней. Скучаю ли я по Шотландии? Да, конечно, грустно, когда рядом нет близких, но Швеция, пожалуй, одна из лучших стран мира, чтобы растить и воспитывать детей.

Ознакомительный визит в Швецию организован при поддержке проекта Европейского Союза MOST и Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси (ЮНФПА)