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Новый автобусный маршрут Пинск – Пинковичи открывается на два месяца для изучения пассажиропотока
17.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Маршрут будет обслуживаться в качестве эксперимента два месяца. По результатам работы за два месяца, исходя из анализа сложившегося уровня пассажиропотока, а также экономических показателей работы маршрута, будет приниматься решение о целесообразности его дальнейшего обслуживания либо корректировки порядка его обслуживания.
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