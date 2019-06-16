Новый автобусный маршрут Пинск – Пинковичи открывается на два месяца для изучения пассажиропотока

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в целях повышения качества транспортного обслуживания населения Пинского района, с 18 июня открывается новый регулярный пригородный маршрут сообщением Пинск – Пинковичи (квартал индивидуальной застройки в д. Пинковичи – улицы Некрашевича, Мелиоративная, Юная).

Новый маршрут Пинск – Пинковичи будет обслуживаться в обычном сообщении по рабочим дням 3 раза в день.

Маршрут будет обслуживаться в качестве эксперимента два месяца. По результатам работы за два месяца, исходя из анализа сложившегося уровня пассажиропотока, а также экономических показателей работы маршрута, будет приниматься решение о целесообразности его дальнейшего обслуживания либо корректировки порядка его обслуживания.