Если застала гроза

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Самую большую опасность при грозе представляет поражение молнией. Чтобы избежать его, нужно знать как себя вести во время ненастья.





Не располагайтесь во время грозы рядом с железобетонным полотном, у водоёма, у высотного объекта без молниеотвода. Не касайтесь поверхности стволов деревьев, металлических конструкций. В зоне относительной безопасности займите сухое место на расстоянии полутора-двух метров от высоких объектов: деревьев, опоры ЛЭП. Не стойте рядом с включенными электроприборами, проводкой, молниезащитного заземления, металлическими предметами, не дотрагивайтесь до них руками.

Если непогода застала вас в квартире, доме, здании, в первую очередь отключите все электроприборы и вытащите штекер наружной антенны из телевизора, прекратите телефонные разговоры. Затем постарайтесь ликвидировать сквозняки, плотно закройте окна и дымоходы. Не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке.

Если вы находитесь на улице, укройтесь в помещении или в подъезде любого дома. Если решили спрятаться под козырьком здания, не прикасайтесь к стене. Не пользуйтесь мобильным телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, рекламных щитов и т. д.

Находясь в машине, прекратите движение, закройте окна, опустите антенну, заглушите двигатель и переждите грозу в салоне автомобиля. Не дотрагивайтесь до ручек дверей и других металлических предметов. Не стоит брать в руки мобильный телефон.

Если вы находитесь в лесу, держитесь подальше от высоких отдельно стоящих деревьев, не располагайтесь у костра, так как столб горячего воздуха — хороший проводник электричества. Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, реже — в берёзу и клен. Устройтесь между низкорослыми деревьями с густыми кронами. Выбирая убежище, обратите внимание, чтобы рядом не было расщеплённых деревьев, ранее поражённых грозой. Это говорит о том, что грунт на данном участке имеет высокую электропроводность, и удар молнии сюда ещё раз весьма вероятен.

Если непогода застала на открытой местности, не стойте на возвышенностях, у опор линий электропередач и под проводами. Поищите яму или овраг. Если никаких углублений поблизости нет — присядьте как можно ниже или лягте на землю. Не прячьтесь в стоге сена или соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях. Не ходите босиком и не поднимайте над головой токопроводящие предметы (лопаты, тяпки, косы).

Находясь на водоёме, выйдите из воды, отойдите подальше от берега и спрячьтесь в укрытии. Если вы находитесь в лодке, немедленно гребите к берегу. Когда это невозможно — осушите лодку; если есть защитный тент, поднимите его; при наличии сухой одежды, переоденьтесь; сядьте подальше от мачт и подложите под себя спасательный жилет или сапоги. Рыбалку во время грозы необходимо прекратить, так как снасти являются проводником для электричества.

При поражении молнией незамедлительно проведите реанимационные мероприятия: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца; согрейте пострадавшего; обработайте места ожогов и сопутствующие раны; дайте анальгин; срочно доставьте пострадавшего в больницу.

Дмитрий СЕМЁНОВ,

первый заместитель начальника Городокского РОЧС.