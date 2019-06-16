ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Если застала гроза

17.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Самую большую опасность при грозе представляет поражение молнией. Чтобы избежать его, нужно знать как себя вести во время ненастья.

Если застала гроза

Не располагайтесь во время грозы рядом с железобетонным полотном, у водоёма, у высотного объекта без молниеотвода. Не касайтесь поверхности стволов деревьев, металлических конструкций. В  зоне  относительной  безопасности  займите  сухое  место на расстоянии полутора-двух метров от высоких объектов: деревьев, опоры ЛЭП. Не стойте рядом с включенными электроприборами, проводкой, молниезащитного заземления, металлическими  предметами, не дотрагивайтесь до них руками.

  Если непогода застала вас в квартире, доме, здании, в первую очередь отключите все электроприборы и вытащите штекер наружной антенны из телевизора, прекратите телефонные разговоры. Затем постарайтесь ликвидировать сквозняки, плотно закройте окна и дымоходы. Не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке.

  Если вы находитесь на улице, укройтесь в помещении или в подъезде любого дома. Если решили спрятаться под козырьком здания, не прикасайтесь к стене. Не пользуйтесь мобильным телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, рекламных щитов и т. д.

  Находясь в машине, прекратите движение, закройте окна, опустите антенну, заглушите двигатель и переждите грозу в салоне автомобиля. Не дотрагивайтесь до ручек дверей и других металлических предметов. Не стоит брать в руки мобильный телефон.

  Если вы находитесь в лесу, держитесь подальше от высоких отдельно стоящих деревьев, не располагайтесь у костра, так как столб горячего воздуха — хороший проводник электричества. Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, реже — в берёзу и клен. Устройтесь между низкорослыми деревьями с густыми кронами. Выбирая убежище, обратите внимание, чтобы рядом не было расщеплённых деревьев, ранее поражённых грозой. Это говорит о том, что грунт на данном участке имеет высокую электропроводность, и удар молнии сюда ещё раз весьма вероятен.

  Если непогода застала на открытой местности, не стойте на возвышенностях, у опор линий электропередач и под проводами. Поищите яму или овраг. Если никаких углублений поблизости нет — присядьте как можно ниже или лягте на землю. Не прячьтесь в стоге сена или соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях. Не ходите босиком и не поднимайте над головой токопроводящие предметы (лопаты, тяпки, косы).

  Находясь на водоёме, выйдите из воды, отойдите подальше от берега и спрячьтесь в укрытии. Если вы находитесь в лодке, немедленно гребите к берегу. Когда это невозможно — осушите лодку; если есть защитный тент, поднимите его; при наличии сухой одежды, переоденьтесь; сядьте подальше от мачт и подложите под себя спасательный жилет или сапоги. Рыбалку во время грозы необходимо прекратить, так как снасти являются проводником для электричества.

  При поражении молнией незамедлительно проведите реанимационные мероприятия: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца; согрейте пострадавшего; обработайте места ожогов и сопутствующие раны; дайте анальгин; срочно доставьте пострадавшего в больницу.

Дмитрий СЕМЁНОВ,

первый заместитель начальника Городокского РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самую большую опасность при грозе представляет поражение молнией. Чтобы избежать его, нужно знать как себя вести во время ненастья. Не располагайтесь во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый автобусный маршрут Пинск – Пинковичи открывается на два месяца для изучения пассажиропотока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика