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Президент UFC: Фергюсон — наболее вероятный следующий соперник Хабиба

17.06.2019 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дэйна Уайт поделился размышлениями о следующем сопернике российского бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщает Sport24.



Слухи о бое Хабиба с Фергюсоном ходят давно.

«Хабиба ожидает бой с Дастином Порье в Абу-Даби в сентябре. Я не знаю, что нас ожидает в будущем. Фергюсон показал отличный бой с Серроне. Думаю, что теперь Тони может быть следующим бойцом на титульный бой», — сказал Уайт.


 
 
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Президент абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дэйна Уайт поделился размышлениями о следующем сопернике российского бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщает Sport24.
 
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