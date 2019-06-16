|
Президент UFC: Фергюсон — наболее вероятный следующий соперник Хабиба
Источник материала: Партизан
Президент абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дэйна Уайт поделился размышлениями о следующем сопернике российского бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщает Sport24.
Слухи о бое Хабиба с Фергюсоном ходят давно.
«Хабиба ожидает бой с Дастином Порье в Абу-Даби в сентябре. Я не знаю, что нас ожидает в будущем. Фергюсон показал отличный бой с Серроне. Думаю, что теперь Тони может быть следующим бойцом на титульный бой», — сказал Уайт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дэйна Уайт поделился размышлениями о следующем сопернике российского бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщает Sport24.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)