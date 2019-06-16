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Прогноз по валютам: к концу недели доллар может упасть до 2,04
Источник материала: Партизан
На минувшей неделе доллар обновил минимумы с начала года, валютная корзина и вовсе продемонстрировала максимальное недельное снижение с декабря 2018 года. Как это стало возможным и чего ждать на этой валютной неделе? Рассказывает Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».
– Основное событие ушедшей недели – это непосредственное и достаточно сильное укрепление белорусского рубля.
Начнем с внешних факторов: соотношение евро и доллара на мировом рынке изменилось мало. Евро к доллару вырос с 1,1260 до 1,1280, или на 0,2%. При этом серьезно укрепился российский рубль. Доллар в России подешевел с 65,0 до 64,4, или на 1%, евро подешевел с 73,3 до 72,7, или на 0,8%.
К белорусскому рублю подешевели все три иностранные валюты, включая российский рубль, который сам укреплялся и к доллару, и к евро. Это позволяет говорить о существенном росте самого белорусского рубля.
В результате доллар за неделю подешевел на 1,29%, евро – на 1,11%, российский рубль – на 0,29%.
При этом корзина подешевела за неделю на 0,75%. Кстати говоря, это максимальное недельное снижение валютной корзины с декабря 2018 года.
По итогам недели и доллар, и валютная корзина обновили минимумы с начала года.
На этой неделе на внешних рынках, вероятнее всего, сохранится следующая тенденция: рубль будет дорожать к доллару и евро. Кстати, в пятницу 14 июня там была снижена ключевая ставка – с 7,75 до 7,5%. Это было ожидаемое решение, российский рубль в течение дня ответил на это ростом.
По итогам следующей недели укрепление белорусского рубля продолжится. Российский рубль ждет незначительное снижение до 3,20 за 100 рублей. Доллар и евро могут подешеветь более существенно – до 2,04 и 2,30 соответственно.
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На минувшей неделе доллар обновил минимумы с начала года, валютная корзина и вовсе продемонстрировала максимальное недельное снижение с декабря 2018 года. Как это...
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