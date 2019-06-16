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Умер барабанщик группы Машина времени

17.06.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 2004 года Сергей Остроумов был постоянным сессионным барабанщиком Машины времени.



Умер барабанщик группы Машина времени Сергей Остроумов, сообщил лидер группы Андрей Макаревич.
 
Официально причины смерти не сообщаются, но в комментариях к записи указывается, что у Остроумова случился инсульт.
 
Спикер Машины времени Антон Чернин заявил, что Остроумов умер рано утром 16 июня.
 
"Рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли", – написал Чернин.
 
4 июля Остроумову исполнилось бы 54 года, он родился в Альметьевске, учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, выступал на Jazz Ost West в Нюрнберге и North Sea в Гааге. В 1992–1996 годах жил в Нидерландах. С 2004 года Остроумов был постоянным сессионным барабанщиком Машины времени.

 
 
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С 2004 года Сергей Остроумов был постоянным сессионным барабанщиком Машины времени.
 
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