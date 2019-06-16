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Тереза Мэй рассказала, чем займется после отставки

17.06.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем займется после своей скорой отставки, передает телеканал Sky News.



По словам Мэй, она продолжит работу в качестве парламентария. Свободное время Мэй посвятит своим неполитическим увлечениям.

"Я буду гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и еще я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет", – сказала политик.

Напомним, 7 июня Мэй покинула пост лидера правящей Консервативной партии. Кресло премьер-министра она освободит после избрания нового главы тори в 20-х числах июля.

24 мая Мэй сообщила, что уйдет в отставку. Во время выступления она не смогла сдержать слез.

Тереза Мэй занимала пост премьер-министра Великобритании и пост лидера Консервативной партии с июля 2016 года. Она стала второй женщиной в истории, возглавившей британское правительство.

 
 
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем займется после своей скорой отставки, передает телеканал Sky News.
 
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