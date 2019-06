Huawei признала ошибку и извинилась перед пользователями за рекламу

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе некоторые пользователи смартфонов Huawei сразу из нескольких стран пожаловались на рекламу сервиса Booking.com, которая появилась на экранах блокировки определенных моделей производителя. Huawei признала проблему, пишет Gizmochina.