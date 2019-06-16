Huawei признала ошибку и извинилась перед пользователями за рекламу

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе некоторые пользователи смартфонов Huawei сразу из нескольких стран пожаловались на рекламу сервиса Booking.com, которая появилась на экранах блокировки определенных моделей производителя. Huawei признала проблему, пишет Gizmochina.

Wtf. https://t.co/Fv4RzUmM1D ads on my lock screen. Anyone else with a Huawei getting this? pic.twitter.com/ILI6vs6wVD — Ed Spencer (@efjspencer) 13 июня 2019 г.

Производитель заявил: «уважаемые пользователи, мы благодарим вас за ваши комментарии и приносим извинения за те неудобства, которые могли повлиять на ваш пользовательский опыт. Мы удалили эти изображения для экрана блокировки с наших серверов, и они больше не должны появляться на ваших устройствах».

Тем юзерам, на смартфоны которых уже успели загрузиться изображения, представители компании советуют: «если картинка с рекламой появилась на экране блокировки вашего устройства, сдвиньте ее вверх от нижнего края дисплея — так появится панель инструментов. Там выберите опцию удаления».

Напомним: с проблемой в основном столкнулись владельцы моделей P30 Pro, P20 и P20 Pro, P20 Lite, а также Honor 10 из Великобритании, Нидерландов, Ирландии, ЮАР, Норвегии и Германии.

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